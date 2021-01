Liste des commutateurs pour les plantes Vs. Zombies: Battle for Neighbourville Surfaces Online

© EA

Une autre version à venir de la Nintendo Switch a apparemment été divulguée en ligne avant l’annonce réelle.

Cette fois, c’est une liste GameFly pour le jeu de tir multijoueur à la troisième personne 2019 Plantes Vs. Zombies: Battle for Neighborville – Édition complète. La source elle-même est un site Web de location de jeux qui a déjà révélé des versions de Switch telles que Mutant Year Zero: Road To Eden et Titan Quest avant la confirmation officielle.

Selon la liste, ce jeu de moteur Frostbite 3 sortirait le 19 mars de cette année.

Si vous n’êtes pas convaincu, en juillet dernier, EA a déclaré qu’elle apportait sept titres sur la Nintendo Switch au cours des 12 prochains mois. À l’époque, l’initié de l’industrie, Jeff Grubb, avait déclaré avoir inclus un remaster de Need for Speed ​​poursuiteet PopCap Plants vs Zombies: Bataille pour Neighbourville.

