Liste des codes promotionnels Warframe (décembre 2020) – Codes de glyphes, articles gratuits et plus encore!

Si vous cherchez à obtenir des trucs gratuits dans Warframe, vous allez vouloir en savoir plus sur les codes promotionnels! Ceux-ci peuvent être utilisés sur n’importe quelle plate-forme, y compris: Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One! Nos codes promotionnels Warframe Le guide présente tous les codes actuellement disponibles et fonctionnels qui vous permettront d’obtenir des décorations, des glyphes et potentiellement plus en fonction de ce qui est disponible!

Liste de tous les codes Warframe

La majorité des codes vous permettront d’obtenir des glyphes gratuits que vous pourrez afficher sur tout votre vaisseau! Il y aura parfois des codes supplémentaires, mais la majorité d’entre eux sont destinés à la décoration. Pour faciliter l’utilisation, vous pouvez simplement cliquer sur le lien et vous serez redirigé vers la page d’échange avec le code déjà entré!

Codes de Warframe fonctionnels

Voici un aperçu de tous les codes actuellement disponibles.

Codes Warframe expirés

Ces codes ne sont plus disponibles et ne peuvent pas être utilisés! Nous les conservons à des fins historiques, afin de savoir quels codes étaient utilisables dans le passé.

Cycliste – Échangez le code contre un glyphe Bikeman

– Échangez le code contre un glyphe Bikeman FalseProfit – Utiliser le code pour un glyphe FalseProfit

– Utiliser le code pour un glyphe FalseProfit GuardianCon2018 – Utiliser le code pour un glyphe GuardianCon2018

– Utiliser le code pour un glyphe GuardianCon2018 iFlynn – Échangez le code contre un glyphe iFlynn

– Échangez le code contre un glyphe iFlynn Pas cherGamer – Échangez le code contre un glyphe de joueur peu coûteux

– Échangez le code contre un glyphe de joueur peu coûteux Travail d’amour – Échangez le code contre un glyphe LaborOfLove

– Échangez le code contre un glyphe LaborOfLove Leyzar-dlp – Utiliser le code pour un glyphe Leyzar-dlp

– Utiliser le code pour un glyphe Leyzar-dlp MCIK – Utiliser le code pour un glyphe MCIK

– Utiliser le code pour un glyphe MCIK N00blShowtek – Utiliser le code pour un glyphe N00blShowtek

– Utiliser le code pour un glyphe N00blShowtek Sp00nérisme – Utiliser le code pour un glyphe Sp00nerism

– Utiliser le code pour un glyphe Sp00nerism Summit1G – Utiliser le code pour un glyphe Summit1G

– Utiliser le code pour un glyphe Summit1G TheDeadHaveDebts – Utiliser le code pour un glyphe TheDeadHaveDebts

– Utiliser le code pour un glyphe TheDeadHaveDebts Tweet4Tenno – Utiliser le code pour un glyphe Tweet4Tenno

– Utiliser le code pour un glyphe Tweet4Tenno WarWithin – Échangez le code contre un glyphe WarWithin

– Échangez le code contre un glyphe WarWithin Richesse – Échangez le code contre un Booster de crédits de 3 jours

– Échangez le code contre un Booster de crédits de 3 jours Earson – Échangez le code contre un cache Fortuna

– Échangez le code contre un cache Fortuna FreeSword – Utiliser le code pour une épée de tête

– Utiliser le code pour une épée de tête Vieil ami – Échangez le code pour une décoration de service à thé Orokin, Booster d’affinité de 3 jours

– Échangez le code pour une décoration de service à thé Orokin, Booster d’affinité de 3 jours PcGamingShow2016 – Échangez le code contre un skin Dulus Dark Split Sword

– Échangez le code contre un skin Dulus Dark Split Sword SimarisCrédits – Échangez le code pour un Booster de crédits de 3 jours TennoCon 2019

– Échangez le code pour un Booster de crédits de 3 jours TennoCon 2019 SimarisAffichage – Utiliser le code pour un écran TennoCon 2019 Simaris Orbiter

– Utiliser le code pour un écran TennoCon 2019 Simaris Orbiter SimarisDucats – Utiliser le code pour un pack TennoCon 2019 500 Ducats

– Utiliser le code pour un pack TennoCon 2019 500 Ducats SolarisUnited – Utiliser le code pour un Solaris United Sigil

– Utiliser le code pour un Solaris United Sigil EspaceNinja – Échangez le code contre une remise Platine de 20%

– Échangez le code contre une remise Platine de 20% TennoSkoom – Utiliser le code pour un pack de mods Eagle

– Utiliser le code pour un pack de mods Eagle TerminalBigFlip – Utiliser le code pour un Fortuna K-Drive Scrawl

– Utiliser le code pour un Fortuna K-Drive Scrawl DeuxGrakata – Échangez le code contre un Booster

– Échangez le code contre un Booster Cristal du Vide – Utiliser le code pour un Booster

– Utiliser le code pour un Booster Warframe – Échangez le code contre un Booster

– Échangez le code contre un Booster FN6B-8RML-MLH6-GM2N – Utiliser le code pour un Vectis Skin et un Vectis Tekelu Skin

Comment utiliser les codes dans Warframe

Pour utiliser les codes dans Warframe, il vous suffit d’être connecté à votre compte sur le site officiel de Warframe et de vous rendre sur la page Codes promotionnels. Une fois que vous y êtes, copiez simplement l’un des codes de notre liste et collez-le dans la zone de texte Code promotionnel. Une fois que vous l’avez ajouté correctement, cliquez simplement sur le bouton Soumettre le code et vous recevrez une confirmation indiquant si cela a réussi ou non. Si cela se passe, vous trouverez vos nouveaux objets dans le jeu!

Existe-t-il des codes pour Platinum?

Malheureusement, il n’y a pas de vrais codes échangeables contre Platinum. Si vous recherchez la monnaie gratuitement, il vous suffira de la broyer ou de l’acheter. Vous pouvez garder un œil sur les ventes possibles de temps en temps, ce sera votre meilleur pari si vous voulez l’obtenir à bon marché!