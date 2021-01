Liste des codes de cours Fortnite Aim (janvier 2021) – Meilleures cartes de pratique de but!

Notre Liste des cours Fortnite Aim présente les moyens les meilleurs et les plus populaires de pratiquer votre objectif en mode créatif! Ces cours visent à travailler sur toutes vos compétences de visée, y compris la visée globale, les fusils de chasse et les tireurs d’élite.

Nous avons essayé de proposer des parcours spécifiquement axés sur la visée. Nous nous sommes également tenus à l’écart des parcours qui semblent davantage orientés vers la course de vitesse que vers la pratique de la visée réelle. Si vous souhaitez examiner certains parcours qui pourraient être bons pour la pratique avant de jouer, consultez notre liste de cours d’échauffement!

Liste et codes des meilleurs cours de but Fortnite

Voici un aperçu du Meilleurs codes de cours Fortnite Aim:

Avez-vous un cours de visée Fortnite que vous aimez? Envoyez-le nous à [email protected] avec une description de pourquoi et nous l’ajouterons à la liste tout en vous donnant du crédit!

Fête pop zombie!

Vous pouvez jouer à cette carte seul ou avec jusqu’à trois amis, ce qui en fait la carte parfaite pour vous et votre équipe. Il fait ressortir le challenger en vous en vous hissant dans les airs dans une ville infectée pour éliminer autant de zombies que possible. Il comprend même un tableau de bord pour que vous et vos amis preniez des notes!

Cours de but Sentry

Ce cours n’a pas de mécanique de défi autre que l’amélioration stricte de votre objectif. Il vous met dans plusieurs scénarios différents, peuplent quelques robots sentinelles et affronte votre combattant intérieur pour atteindre les cibles. Que vous essayiez d’améliorer votre objectif ou simplement de le maintenir à jour, vous allez vouloir essayer cette carte!

Cours de visée de fusil de chasse !!!!!

Les fusils à pompe sont toujours la meilleure arme de combat rapproché à utiliser, bien quand vous êtes de près! Rien ne peut battre l’explosion d’un fusil de chasse comme votre larme dans vos ennemis. Si vous voulez vous améliorer avec votre visée de combat rapproché, alors le cours Shotgun Aim est parfait pour vous. Ce cours nécessite des connaissances en édition, alors méfiez-vous de cela!

Cours Ultimate Edit & Aim

Si vous voulez un cours de visée qui a tout, eh bien celui-ci est parfait pour vous! Avec plus de 45 sections de formation, allant de la formation de base à la formation d’édition, puis bien sûr la formation à l’objectif. C’est vraiment un cours de but ultime!

L’île d’entraînement de Teadoh

L’un des gros ajouts au chapitre 2: Saison 3 est le fusil à pompe chargé. Il est difficile de s’entraîner avec lui en ce moment, mais vous pouvez utiliser cette carte pour vous améliorer. Cela a un tas de domaines différents que vous pouvez utiliser pour vous entraîner, vous devriez donc être en mesure d’obtenir votre objectif beaucoup mieux avec cette chose. Le problème à l’heure actuelle est que le fusil à pompe Charge ne se reproduit pas bien dans Creative, vous devrez donc faire un match public pour obtenir l’arme. Regardez la vidéo ci-dessous pour plus de détails à ce sujet. Cette carte est également très bonne pour tout autre entraînement à la visée, alors utilisez-la également pour d’autres armes!

Carte de tireur d’élite sans portée

C’est un peu une carte différente, car vous aurez besoin d’autres joueurs pour l’utiliser. Cela vous oblige à n’utiliser que des fusils et des pistolets de tireur d’élite dans un cadre avec un tas de videurs et des moyens de sauter sur la carte. Si vous vouliez travailler sur votre objectif de tireur d’élite, il sera difficile de trouver une meilleure option que les joueurs en direct dans un mode centré autour de lui. Si vous êtes une personne âgée comme moi, cela pourrait vous rappeler un mode de Counter-Strike qui s’appelait Scouts & Knives. Vous utiliseriez le fusil de précision Scout, qui était une arme assez mauvaise, et vous seriez en faible gravité. C’était un moment amusant car tout le monde était coincé avec le pistolet et devait soit obtenir des éliminations avec lui, soit le couteau! Quoi qu’il en soit, si vous recherchez une façon amusante de pratiquer le tir de précision, c’est une excellente option!

Pratique de combat de la boîte de Raider

Si vous voulez vraiment un cours intense qui se concentre sur l’édition rapide et la prise de photos instantanées, celui-ci vous donnera tout ce que vous pourriez demander. Il y a des tonnes de boîtes différentes pour s’entraîner et vous pouvez vous entraîner intensément sur cet aspect important du jeu.

Mongraal Classique

Ceci est spécialement conçu pour vous entraîner à prendre un mur, à placer le vôtre, à le modifier, à ajouter une rampe, puis à modifier la rampe pour frapper un coup de fusil de chasse. C’est vraiment une bonne pratique de la mémoire musculaire pour cette importante manœuvre de boxe.

Entraînement au but de Skaavok

Si vous recherchez une tonne de variété pour le suivi, les coups de feu, la frénésie des carreaux et bien plus encore. Mongraal, l’un des meilleurs joueurs de Fortnite, utilise cette carte assez souvent pour se réchauffer pour la journée. Alors, pensez à passer du temps avec certains de ces petits mini-jeux chaque jour pour atteindre votre objectif!

Entraînement aux objectifs: cours d’entraînement au combat de Geerzy

Une grande variété d’options différentes à essayer et mises à jour avec toutes les nouvelles découpes de visée qui se déplacent et vous fournissent une cible plus familière. Il y a aussi quelques petites sections de bâtiment, mais elles sont de bonnes pratiques et combinent objectif et construction rapide. Les cibles déclenchent également l’assistance à la visée pour vos joueurs de console!

Entraînement aux objectifs: Teadoh – Des tonnes d’options polyvalentes pour s’entraîner

Super grande variété d’options différentes avec ce cours. Vous pouvez vous entraîner à modifier des coups, contre un robot AR, sauter des tirs sur des zombies, voler dans les airs et changer d’armes pour toucher des cibles, frapper des coups de fusil de chasse depuis le sol bas, des tirs en angle, et bien plus encore. Excellent cours si vous recherchez une variété d’options différentes à essayer!