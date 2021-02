Liste des codes de carte Fortnite 2v2 (2021)

Jouer à Duos est amusant, mais avez-vous déjà souhaité pouvoir simplement sauter dans une partie avec votre ami et faire des parties rapides sans passer par un match complet? Nous avons réussi à vous trouver certaines des meilleures cartes Fortnite 2v2 pour essayer de tester votre travail d’équipe et votre collaboration et celle de vos amis (ou son absence!). Accédez à ces cartes et découvrez qui est votre meilleur partenaire Fortnite dans ces superbes partenaires 2v2. Plans!

Liste des codes de carte Fortnite 2v2

La liste restreinte

Tagteam Deathrun 2v2

Il s’agit d’une nouvelle vue sur la mécanique du jeu 2v2, car vous rencontrerez rarement une carte qui vous permet de courir avec un partenaire contre une autre paire de joueurs. La carte est parfaitement uniforme et assure qu’aucune équipe n’a un avantage sur l’autre. Cela ne remet pas en question vos compétences au combat, mais votre capacité à réfléchir rapidement et à apprendre de vos erreurs. Cela peut devenir fastidieux une fois que vous avez mémorisé la carte, mais c’est très amusant d’essayer!

Combat à la première personne 2v2

C’est aussi une nouvelle vue pour 2v2 car elle transforme Fortnite d’un jeu de tir à la troisième personne en un jeu de tir à la première personne! En jouant sur cette carte, vous constaterez que la mécanique des armes pose un nouveau défi, et vous aurez une capacité limitée à voir où se cache votre adversaire. Vous ne pouvez pas jeter un œil dans les coins avec des angles de caméra dans cette version créative de 2 contre 2 dans Fortnite!

Boxfight NG 2v2v2v2

La première chose qui nous a attirés à propos de cette carte était sa propreté et son esthétique. Cependant, en y jouant, vous constaterez que c’est bien plus que ce que vous voyez! C’est une carte bien placée et planifiée qui permet des tours courts et des déplacements limités. Il permet à jusqu’à quatre équipes de se défier. Cela ressemble vraiment à une carte professionnelle!

Combat militaire 2v2

L’aura de cette carte vous rendra accro. Il reste fidèle à la norme pour 2v2 mais vous place dans un complexe militaire avec une atmosphère inquiétante. Cette carte est configurée pour que vous ne duriez pas trop longtemps, car il n’y a pas beaucoup d’endroits à cacher. C’est l’un des meilleurs paramètres pour un Gungame car cela signifie que l’action est toujours activée et que vos clips sont toujours vides. Donnez-lui quelques tours pour vous y habituer, et vous essaierez sans aucun doute d’amener d’autres personnes à vous rejoindre.

Pile 2v2

Cette carte atteint tous les points critiques d’une carte bien planifiée. Il offre un gameplay 2v2 standard et une conception de carte qui surpasse toutes les autres cartes 2v2 que nous avons vues. En tant que petite carte offrant de nombreuses possibilités d’ajuster votre stratégie, vous vous retrouverez constamment dans le feu de l’action. Le combat rapproché est le nom du jeu ici, alors soyez prêt à faire battre votre cœur dans cette carte de combat intense et face à face!

Combat de chute (1v1 / 2v2)

Un autre à ajouter à la liste des cartes bien planifiées. Vous devez vous frayer un chemin à travers la carte alors que la tempête se rétrécit. Cela garde le match rapproché, ce qui vous donne la chance de vous venger si / quand ils vous abattent! Grâce à Team Rumble, nous avons appris qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que de surprendre l’adversaire qui vient de vous tuer. Cette carte est plus ou moins orientée vers ce sentiment de satisfaction. C’est peut-être une carte plus ancienne, mais ça vaut toujours la peine d’essayer aujourd’hui!

Avez-vous des codes de carte 2v2 préférés que vous aimeriez voir listés? Envoyez-nous un commentaire, et il pourrait être présenté la prochaine fois que nous mettrons à jour la liste!

Comment utiliser un code de création

Une fois que vous avez chargé le jeu, vous aurez les trois options sur ce que vous voulez jouer (Save the World, Battle Royale et Creative). Cliquez sur l’option créative, puis sur JOUER, puis sur CRÉER (ne démarrez pas de serveur si vous souhaitez jouer en solo).

Une fois chargé, vous verrez une faille orange qui vous mènera vers des îles où vous pourrez créer des cartes personnalisées. Nous ne voulons pas de cela pour le moment, alors cherchez les portails en vedette. Fortnite vous place désormais dans une zone de portail personnalisée, vous devrez donc peut-être la rechercher un peu. Trouvez les portails avec la console devant eux et interagissez avec l’un d’eux.

De là, vous pouvez soit sélectionner l’un des codes que vous avez ajoutés à vos favoris, soit coller un code que vous avez à la fin de l’URL. Cliquez sur « Accepter » et il chargera l’île de votre choix. Vous pouvez alors courir dans la faille et cela vous y transportera!