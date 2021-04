Liste des cinémas où l’on peut voir Kimetsu no Yaiba: Infinity Train

Enfin, ils rendent publique la liste des cinémas où l’on peut voir le film Kimetsu no Yaiba: Infinity Train. Il sortira le 23 avril.

Si vous êtes un adepte de la série Demon Slayer, traduite ici Guardians of the Night, vous ne devez pas manquer le nouveau film. C’est le prochain arc et se connecte avec la deuxième saison qui sortira bientôt. Nous vous montrons donc la liste des cinémas où vous pouvez voir Kimetsu no Yaiba: Infinity Train.

Aujourd’hui, le twitter de Selecta Vision a rendu public tous les cinémas où l’on peut voir le film le plus rentable au Japon. Au cas où vous ne le sauriez pas, le film Kimetsu no Yaiba a surpassé Spirited Away en brut. C’était même le troisième film rentable en 2020.

Guardians of the Night: Infinite Train arrive également en Espagne avec deux doublages. Nous pourrons profiter des voix de Tanjiro et de sa compagnie en espagnol et en catalan. Cela peut inciter les gens à aller le voir et enfin à publier l’anime dans les deux langues. Les droits du film sont détenus par Selecta Visión.

Intrigue de démon

Tanjirou Kamado est un garçon joyeux et travailleur qui vit heureux avec sa famille, jusqu’à ce qu’un jour fatidique un démon nommé Muzan fasse irruption dans sa vie en tuant ses parents et en maudissant sa petite sœur la transformant en démon. Après cet incident, et afin de venger ses parents et de ramener sa sœur Nezuko à la normale, il décide de devenir un tueur de démons.

Pour ce faire, il vient en aide à Sakonji Urokodaki, l’un des tueurs de démons les plus puissants au monde. Parmi les samouraïs, les katanas pointus, les démons et autres êtres mythologiques du folklore japonais, ce manga est une valeur sûre pour les amoureux du genre.