Liste des champs de bataille de la WWE 2K: chaque lutteur se dirige vers un nouveau titre de lutte d’arcade

Le titre de lutte arcade de 2K WWE 2K Battlegrounds sortira dans moins d’un mois, et cette nouvelle série fera ses débuts avec une liste assez lourde.

Récemment, 2K a dévoilé la liste de lancement ainsi que les sept lutteurs qui seront ajoutés au peloton sous forme de DLC. Au total, il y aura finalement 133 lutteurs parmi lesquels choisir une fois que tout le DLC aura été publié.

Voici un aperçu de la liste complète des champs de bataille WWE 2K:

Omissions notables

Aucune des principales stars de NXT n’est incluse dans la liste, et cela inclut Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Io Shirai, Shayna Baszler, ou même des appels récents comme Bianca Belair et Keith Lee.

Pour une raison quelconque, les stars de NXT n’ont pas pris en compte les plans de cette liste. 2K pourrait toujours choisir d’élargir sa liste de DLC, mais cela semble peu probable.

Alors que les fans peuvent manquer de le mélanger avec les stars de NXT, il y aura une bonne quantité de légendes comme Hulk Hogan, Goldberg, Alundra Blayze, Trish Stratus, Lita, Roddy Piper, British Bulldog, Bret Hart et d’autres.

WWE 2K Battlegrounds proposera cinq façons principales de jouer au jeu. Il y aura un mode campagne, une exposition (qui comprend 1v1, tag-team, Triple Threat, Fatal Four Way, Steel Cage et Royal Rumble) jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer en ligne ou hors ligne.

Il y a aussi King of the Battleground, qui a un thème de dernière personne. En plus de ces options, 2K Battlegrounds offrira des tournois en ligne et un mode défi.

Soyez à l’affût d’un examen du jeu une fois qu’il sera disponible. WWE 2K Battlegrounds sort le 18 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

