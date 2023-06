Liste des acteurs et personnages de « Vortex »: qui est qui dans la série Netflix

Créé et écrit par Camille Couasse et Sarah Farkas, «Vortex” (“Vortex” dans sa langue d’origine) est un Mini-série franco-belge qui raconte l’histoire d’un policier qui, après avoir contacté sa femme décédée en raison d’une défaillance d’un système de réalité virtuelle, tente d’éviter le mystérieux accident où il l’a perdue, ce qui met sa nouvelle famille en danger.

« ‘Vortex‘ est un spectacle brillant qui innove dans son genre : une enquête extrêmement passionnée, en partie développée dans l’espace virtuel, qui nous capte pour nous emmener plus loin dans un drame familial et amoureux bouleversant. Un match parfait pour satisfaire aujourd’hui de multiples publics linéaires et non linéaires !« , Julia Schulte, vice-présidente senior des ventes internationales pour France tv distribution, a déclaré à Variety.

Parmi les acteurs de la série policière figurent des acteurs tels que Tomer Sisley, Camille Claris, Anaïs Parello, Zineb Triki, Maxime Gueguen, Julia Oberlinkels, Éric Pucheu et Juliette Plumecocq-Mech. Mais qui est qui dans la nouvelle série arrive sur Netflix le 2 juin 2023 ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VORTICE »

1. Tomer Sisley comme Ludovic Béguin

Tomer Sisley, internationalement connu pour avoir incarné Largo Winch dans les adaptations cinématographiques du personnage, donne vie à Ludovic Béguin dans « Vortex”. Il s’agit d’un capitaine de police qui renoue avec sa femme décédée en utilisant la réalité virtuelle pour analyser la scène de crime d’une femme noyée sur une plage de Brest.

Tomer Sisley dans le rôle de Ludovic Béguin dans la mini-série franco-belge « Vortex » (Photo : AT-Production)

2. Camille Claris comme Mélanie

Camille Claris, actrice française connue pour ses rôles dans des séries telles que « 1788… et demi », « Clash », « Falco », « Nina », « Instinct », « Caïn », « Les Petits Meurtres d’Agatha Christie » et « Meurtres à Bayeux », incarne Mélanie, la première femme de Ludovic décédée sur la plage de Brest il y a 27 ans.

Camille Claris en Mélanie et Tomer Sisley en Ludovic Béguin dans la minisérie franco-belge « Vortex » (Photo : AT-Production)

3. Anaïs Parello comme Juliette

Anaïs Parello, qui a participé à des productions telles que « I Gotta Look Good for the Apocalypse », « The House of Gaunt », « Mortal », « El abismo », « Parlamento », « Heaven on earth » et « You would do it aussi », assume le rôle de Juliette, la fille de Ludovic et Juliette.

4. Zineb Triki dans le rôle de Parvana Rabani

Zineb Triki, qui est apparue dans « The Good Teacher », « Class Struggle », « Riviera », « The Best Is Yet to Come », « L’Attaché », « Homeland », « Infiltrator Office », « Les vertueuses » et « Notre-Dame », joue Parvana Rabani, la seconde épouse de Ludovic Béguin.

Zineb Triki dans le rôle de Parvana Rabani dans la mini-série franco-belge « Vortex » (Photo : AT-Production)

5. Maxime Gueguen comme Sam

Maxime Gueguen est chargé de donner vie à Sam dans la mini-série franco-belge de 2022. Il s’agit du deuxième fils de Ludovic qu’il pourrait perdre s’il tente de changer le passé.

Maxime Gueguen dans le rôle de Sam dans la mini-série franco-belge « Vortex » (Photo : AT-Production)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Vórtice »: