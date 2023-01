Liste des acteurs et personnages de « Velma »: qui est qui dans le spin-off de « Scooby-Doo » de HBO Max

Velma est la série arrivée ce jeudi 12 janvier dans le catalogue HBO Max. Créé par Mindy Kaling, ce spin-off de la célèbre production « Scooby Doo » se présente comme un projet d’animation adulte

En ce sens, il retrace les origines de Wilma Dinkley avant la formation officielle de Mystères SA (Mystère Inc.). Ainsi, elle et les autres protagonistes sont présentés comme un « quadrilatère d’amour ».

Voulez-vous connaître les acteurs et les personnages de Velma? Découvrez qui est qui dans la série ci-dessous. Warner Bros. Animation.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « VELMA » ?

1. Mindy Kaling dans le rôle de Velma Dinkley

Velma est le cerveau anonyme et sous-estimé de la bande de Mystères SA C’est une adolescente détective en herbe qui est amoureuse de Fred Jonessuspect d’avoir commis un meurtre.

« Velma » est une production dérivée de « Scooby Doo » (Photo : HBO)

L’actrice qui donne sa voix est esprit kalingreconnu internationalement pour les programmes « Le projet Mindy » et « Je n’ai jamais ». De plus, c’est l’emblématique kelly capor dans « Le bureau ».

Mindy Kaling lors du Met Gala 2022 (Photo : AFP)

2. Sam Richardson dans le rôle de Norville « Shaggy » Rogers

La populaire Hirsute est le meilleur ami de Velma. Il a le béguin pour elle et adopte initialement une position « anti-drogue ».

Norville « Shaggy » Rogers est joué par Sam Richardson dans « Velma » (Photo : HBO)

Sam Richardson Il est l’acteur qui donne vie à ce protagoniste. Parmi ses précédentes productions, les suivantes se démarquent : « Un loup-garou parmi nous », « Detroiters » et « Hocus Pocus 2 ».

Sam Richardson a également participé à « Hocus Pocus 2 » (Photo : Disney)

3. Constance Wu dans le rôle de Daphné Blake (Blay-Ke)

Daphné c’est une fille très populaire. Elle est l’ex meilleure amie de Velma et a « sentiments compliqués » À elle.

Constance Wu sera Daphne Blake dans « Velma » (Photo : HBO)

Le personnage est joué par le talentueux Constance Wuqui a déjà travaillé dans « Crazy Rich Asians », « Fresh Off The Boat » et « Hustlers ».

Constance Wu sur le tapis rouge des Oscars 2019 (Photo : AFP)

4. Glenn Howerton comme Fred Jones

Le quatuor principal le complète Fred Jones, un autre populaire. Il a 16 ans et n’a pas encore atteint la puberté. Enfin, il est le principal suspect d’un homicide.

Fred Jones est interprété par Glenn Howerton dans « Velma » (Photo : HBO)

L’acteur qui l’interprète est Glenn Howertoncélèbre pour les projets « Hanging in Philadelphia », « AP Bio » et « That ’80s Show ».

L’acteur fait partie du casting de « Velma » (Photo : Glenn Howerton / Instagram)

Autres acteurs faisant partie de la série « Velma »

Russell Peters comme Aman

Melissa Fumero comme Sophie

Sarayu Blue comme Diya

Jane Lynch comme Donna Blay

Wanda Sykes comme Linda Ke

Cherry Jones comme Victoria

Frank Welker comme William

Nicole Byer comme Blythe Rogers

Stephen Root comme shérif Cogburn

Gary Cole comme Lamont Rogers

« Weird Al » Yankovic dans le rôle de Tuba pelliculaire

Fortune Feimster comme Olive

Yvonne Orji comme Gigi

Ming-Na Wen comme Carroll

Shay Mitchell comme Brenda

Debby Ryan comme Krista

Karl-Anthony Towns en tant que Jacques Beau

ken leung

Kulap Vilaysak

Affiche officielle de « Velma » (Photo : HBO)

COMMENT VOIR « VELMA » ?

La série Velma Il est disponible dans le catalogue en ligne de la plateforme de streaming HBO Max. Ainsi, vous ne pouvez profiter de la production qu’avec votre abonnement régulier au service.