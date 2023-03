Liste des acteurs et personnages de « Unstable »: qui est qui dans la série Netflix

« Unstable » (« Unstable » dans sa langue d’origine) est un Comédie Netflix qui raconte l’histoire d’un génie de la biotechnologie excentrique et narcissique qui tente de surmonter une grande perte avec l’aide de son fils timide, qui cherche à sortir de l’ombre de son père et à sauver l’entreprise familiale.

Rob Lowe et son fils John Owen Lowe sont les protagonistes de la fiction qui sera présentée en première le 30 mars 2023 sur la populaire plateforme de streaming. De plus, les deux servent de producteurs exécutifs de l’émission avec Victor Fresco.

Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh, Emma Ferreira, Fred Armisen, Tom Allen, JT Parr, Frank Gallegos et Brie Elay complètent le casting de « Instable”. Mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « UNESTABLE »

1. Rob Lowe comme Ellis Dragon

Rob Lowe, connu pour des projets comme « The Outsiders », « St. Elmo’s Fire », « Behind the Candelabra », « The West Wing », « Brothers & Sisters », « Parks and Recreation » et « Dog Gone », incarnent Ellis Dragon, un brillant scientifique en biotechnologie qui a perdu sa concentration après la mort de sa femme. « Lorsque son excentricité menace de faire couler sa nouvelle invention transformatrice, son fils Jackson intervient pour aider son père à revenir à la normale.”.

Rob Lowe dans le rôle d’Ellis Dragon dans la série « Unstable » (Photo : Netflix)

2. John Owen Lowe dans le rôle de Jackson Dragon

John Owen Lowe, qui a déjà joué aux côtés de son père dans la sitcom « The Grinder » et le film de Noël de Netflix « Holiday in the Wild », joue Jackson Dragon, le fils pragmatique d’Ellis. Selon la description de Netflix, « c’est un flûtiste accompli qui est resté à l’écart de l’entreprise familiale, jusqu’à maintenant, lorsqu’il rentre chez lui pour tenter de sortir son père de sa spirale émotionnelle.”.

John Owen Lowe dans le rôle de Jackson Dragon dans la série « Unstable » (Photo : Netflix)

3. Sian Clifford dans le rôle d’Anna Bennett

Dans « Instable», Sian Clifford, qui a précédemment travaillé sur la mini-série « Quiz » et le film « See How They Run », assume le rôle d’Anna Bennet. « Le directeur financier de Dragon qui a maintenu le train en marche pendant la dépression émotionnelle d’Ellis. Elle est sévère, forte, intelligente et opiniâtre, et l’une des rares personnes qui n’a pas peur d’affronter directement Ellis.”.

Sian Clifford dans le rôle d’Anna Bennet dans la série « Unstable » (Photo : Netflix)

4. Branche d’Aaron dans le rôle de Malcolm

Aaron Branch, un comédien de stand-up Branch qui est apparu dans des épisodes de « Kenan » et « Millennials », est sur le point de jouer Malcolm, un ami d’enfance de Jackson qui a récemment été promu d’assistant d’Ellis à chef de projet à l’expérimental révolutionnaire Red Laboratoire.

Aaron Branch dans le rôle de Malcolm dans la série « Unstable » (Photo : Netflix)

5. Rachel Marsh dans le rôle de Luna Castillo

Rachel Marsh, apparue dans des épisodes de « NCIS : Los Angeles », « iCarly » et « Head of the Class », assume le rôle de Luna Castillo, la scientifique timide Luna passe ses journées à travailler avec Ruby sur le projet carbone-béton d’Elis.

Rachel Marsh dans le rôle de Luna Castillo dans la série « Unstable » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Unstable »: