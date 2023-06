Liste des acteurs et personnages de « The Witcher »: qui est qui dans la saison 3

le tant attendu Saison 3 de « The Witcher » bientôt sur netflix et poursuivra avec l’histoire intrigante de Geralt, Ciri et Yennefer, dont les destins semblent liés. Après la révélation choquante de l’épisode précédent, les protagonistes doivent déterrer encore plus de mystères. Chez MAG, nous vous parlons des personnages de retour et des nouveaux visages qui rejoignent le casting.

Dans la saison 2 du programme de la plateforme de streaming, il a été révélé que Ciri était capable de contrôler un grand pouvoir lié à la conjonction des sphères.

De plus, nous avons pu découvrir la mystérieuse identité du Empereur de Nilfgaard, également connue sous le nom de « La Flamme Blanche ». Ce n’était ni plus ni moins que Emhyr var Emreis, le père de Ciri. C’est pourquoi il était si déterminé à la retrouver. Cependant, c’est quelque chose que seul votre cercle de confiance connaît.

Il Le volume 1 de la saison 3 de « The Witcher » sera diffusé le 29 juin et aura 5 épisodes. Cependant, ils devront attendre le 27 juillet pour les 3 chapitres restants.

QUI REVIENT DANS LA SAISON 3 DE « THE WITCHER » ?

Henry Cavill comme Geralt de Riv

Après avoir réalisé que le pouvoir de Ciri apportera de nombreux dangers aux Witchers de Kaer Morhen, Geralt de Riv poursuivra sa mission de protection de la princesse de Cintra. Parce que maintenant tous les royaumes sont après elle, ils vont devoir se cacher. Henry Cavill revient pour la dernière fois en jouant le protagoniste de la série.

Anya Chalotra comme Yennefer de Vengerberg

Après que Yennefer de Vengerberg ait aidé à sauver Ciri du démon de la finale de la saison 2 et il retrouvera ses pouvoirs par son sacrifice, elle sera convaincue que son nouveau but est de la protéger et de lui apprendre à contrôler sa magie.

Anya Chalotra revient dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, qui a retrouvé ses pouvoirs dans la saison 3 de « The Witcher » (Photo : Netflix)

Freya Allan comme Ciri

Dans la saison 2, il a été révélé que Ciri est capable d’ouvrir des portails qui se connectent avec d’autres sphères. Cependant, il n’est pas encore capable de le contrôler et devra apprendre à manier la magie avec l’aide de Yennefer, mais aussi combattre en tant que guerrier sous la tutelle de Geralt.

Freya Allan joue Ciri dans « The Witcher » de la première saison (Photo : Netflix)

Joey Batey comme pissenlit

D’une manière ou d’une autre, Dandelion se retrouve attiré par les dangers entourant Geralt et son groupe. Cependant, les compétences du barde, non seulement pour composer des chansons, attireront l’attention de plus d’un personnage.

Joey Batey donne vie à Jaskier, le barde qui a inspiré nombre de ses chansons dans les aventures de Geralt (Photo : Netflix)

Assistants :

Therica Wilson-Read comme Sabrina Glevissig

MyAnna Buring dans le rôle de Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa comme Fringilla Vigo

Anna Shaffer comme Triss Merigold

Royce Pierreson comme Istredd

Mahesh Jadu comme Vilgefortz de Roggeveen

Lars Mikkelsen comme Strégobor

Aïcha Fabienne Ross dans le rôle de Lydia van Bredevoort

Terence Maynard comme Artorius Vigo

Chris Fulton comme Rience

Rédanie :

Cassie Clare comme Philippa Eilhart

Graham McTavish comme Sigismund Dijkstra

Ed Birch en tant que roi Vizimir II

Elfes :

Rock Simson dans le rôle de Francesca Findabair

Tom Canton comme Filavandrel

Kaine Zajaz comme Gage

Wilson Mbomio comme Dara

Autres:

Adam Levy comme Mousesack

Jeremy Crawford comme Yarpen Zigrin

Liz Carr comme Fenn

Simon Callow comme Ellis Codringher

QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES DE LA SAISON 3 DE « THE WITCHER » ?

Bien que la plupart des personnages principaux de la saison 3 de « The Witcher » soient déjà apparus dans d’autres épisodes, la série comprendra également des personnages mineurs qui s’ajouteront au casting.

L’un d’eux est le Prince Radovid, le frère cadet du roi Vizimir II de Redania, joué par Hugh Skinner. Le membre de la famille royale a la confiance de son sang et est plus débrouillard qu’il n’y paraît. Aussi, nous rencontrerons la femme de Vizimir, Reine Hedwige (Tracy-Ann Oberman).

D’autre part, plusieurs magiciens rejoignent la série, qui sera interprétée par Michalina Olszanska, Ryan Hayes, Kate Winter, Martyn Ellis, Harvey Quinn et Poppy Almond.