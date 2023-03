Liste des acteurs et personnages de « The Kingdom » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

La deuxième saison de « Le Royaume », Thriller dramatique argentin de Netflix qui suit un candidat à la vice-présidence qui doit prendre la place du candidat à la présidentielle après son assassinat pendant la campagne électorale, sera enfin diffusé le 22 mars 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

Dans les six nouveaux épisodes de la série créée par Marcelo Piñeyro et Claudia Piñeiro, le pasteur Emilio, avec qui le président argentin décide de passer à autre chose, s’entoure de nouveaux alliés et recrute même une armée pour imposer la terreur.

Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán et Diego Peretti reviennent en tant que acteurs principaux de la saison 2 de « Le Royaume”. Ils sont rejoints par Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo et Florencia Raggi. Ensuite, Qui est qui dans le nouvel épisode du Série Netflix argentine?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 « LE ROYAUME »

1. Diego Peretti dans le rôle d’Emilio Vazquez Pena

Diego Peretti, connu pour avoir joué dans la série « Los simuladores » et les films « Ce n’est pas toi, c’est moi », « Tiempo de valientes », « Wakolda », « Le braquage du siècle » et « La colère de Dieu » , reprend le rôle d’Emilio Vázquez Pena, un pasteur évangélique qui se laisse tenter par la politique grâce à son grand prestige et devient président après l’assassinat d’Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka).

Diego Peretti dans le rôle d’Emilio Vázquez Pena dans la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

2. Chino Darín comme Julio Clamens

Chino Darín, qui a participé à des séries telles que « Quelqu’un qui m’aime », « Los Únicos », « Farsantes », « Veuves et enfants du rock and roll », « L’hypnotiseur », « Histoire d’un clan » et « L’ambassade « , il revient dans le rôle de Julio Clamens, un jeune avocat qui devient le bras droit du pasteur au cours de sa carrière politique.

Chino Darín dans le rôle de Julio Clamens dans la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

3. Nancy Duplaa comme Roberta Candia

Nancy Dupláa, reconnue pour son travail dans des séries telles que « Montaña Rusa », « Verano del 98 », « Graduados », « La Leona » et « 100 jours pour tomber amoureux », revient en tant que procureure Roberta Candia, qui la première saison de « Le Royaume» était chargé de découvrir la cause du décès d’Armando Badajoz.

Nancy Dupláa dans le rôle de Roberta Candia dans la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

4. Joaquin Furriel dans le rôle de Ruben Osorio

Joaquín Furriel, qui a participé à des films tels que « Ni Dieu, ni Patron, ni Mari », « Cent ans de pardon », « Le phare des orques », « Las Cracks of Jara », « L’arbre de sang », « El hijo », « Enterrados » et « La corazonada », joue Rubén Osorio, le directeur de campagne d’Armando Badajoz qui, après la mort du candidat, se concentre sur Emilio et Julio.

Joaquín Furriel dans le rôle de Rubén Osorio dans la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

5. Peter Lanzani comme Tadeo Vazquez

Peter Lanzani, connu pour sa participation à « Casi Ángeles », « El Clan », « El Ángel » et « 1985 », reprend le rôle de Tadeo Vázquez dans les nouveaux épisodes de la série argentine Netflix. Il est le directeur du Hogar de la Luz, une institution de l’Église de la Lumière pour les enfants abandonnés et le fils adoptif de la famille Vázquez Pena.

Peter Lanzani dans le rôle de Tadeo Vázquez dans la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de la saison 2 de « The Kingdom »: