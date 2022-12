Liste des acteurs et personnages de « The Glory »: qui est qui dans la série coréenne Netflix

« La gloire » c’est une Série Netflix sud-coréenne Réalisé par Ahn Gil Ho à partir d’un scénario de Kim Eun-sook, qui a déjà travaillé sur des projets comme « The Heirs », « Descendants of the Sun », « Goblin » et « Secret Garden ». La fiction asiatique raconte l’histoire de Moon Dong-eun, une jeune femme qui rêvait d’être architecte mais a dû abandonner le lycée à cause de la violence à l’école.

Des années plus tard, il décide de se venger, tant sur les auteurs que sur ceux qui ont été témoins des événements sans intervenir. Pour y parvenir, elle devient enseignante à l’école de la fille de son principal agresseur.

Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran et Park Sung-hoon sont les chefs de file de « La gloire», qui sortira le 30 décembre 2022. Mais qui est qui dans la nouvelle série coréenne Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA GLORIA »

1. Song Hye-kyo dans le rôle de Moon Dong-eun

Song Hye-kyo, qui a acquis une popularité internationale grâce à ses rôles principaux dans des séries télévisées telles que « Autumn in My Heart » (2000), « All In » (2003), « Full House » (2004), « That Winter, the Wind Blows » (2013) et « Descendants of the Sun » (2016), donnent vie à Moon Dong-eun, une femme qui cherche à se venger des personnes qui l’ont intimidée dans son enfance.

Song Hye-kyo dans le rôle de Moon Dong-eun dans la série coréenne « The Glory » (Photo : Netflix)

2. Jung Ji-so en tant que jeune Moon Dong-eun

Jung Ji-so, connue dans le monde entier pour son rôle de Park Da-hye dans le film primé « Parasite », est chargée de jouer la version plus jeune de Moon Dong-eun, c’est-à-dire l’étudiante qui a enduré ses abus. compagnons depuis des années

3. Lee Do-hyun dans le rôle de Ju Yeo-jeong

Lee Do-hyun, l’acteur sud-coréen connu pour ses rôles dans « Hotel del Luna » (2019), « 18 Again » (2020), « Sweet Home » (2020) et « Youth of May » (2021), assume la rôle de Ju Yeo-jeong dans la série « La gloire”. C’est un chirurgien plasticien.

Lee Do-hyun dans le rôle de Ju Yeo-jeong dans la série coréenne « The Glory » (Photo : Netflix)

4. Lim Ji-yeon dans le rôle de Park Yeon-jin

Lim Ji-yeon, quien hizo su debut cinematográfico en 2014 con un papel principal en el thriller erótico “Obsessed”, encarna a Park Yeon-jin, el principal obejtivo de la venganza de Moon Dong-eun, debido a todo lo que le hizo autrefois.

Lim Ji-yeon dans le rôle de Park Yeon-jin dans la série coréenne « The Glory » (Photo : Netflix)

5. Shin Ye-eun en tant que jeune Park Yeo-jin

Shin Ye-eun, plus connue pour son rôle dans la websérie « A-Teen » et sa suite « A-Teen 2 », dans « He Is Psychometric », « Welcome » et « More Than Friends », joue la version la le plus jeune de Park Yeo-jin, le principal agresseur du protagoniste de « La gloire”.