Liste des acteurs et personnages de « The Flash » – Saison 9 : qui est qui dans le final de la série

La série « Le flash » arrive a sa fin. La saison 9 de la célèbre production Il sortira le 8 février 2023. et a déjà été annoncé comme le dernier du projet télévisé avec Grant Gustin.

On le sait, la fiction a été lancée en 2014 et, depuis, divers interprètes ont fait partie de son casting. Maintenant, dans une livraison qui consiste en 13 épisodesbeaucoup d’entre eux reviendront flèche vers l’arrière.

Voulez-vous connaître les acteurs et les personnages de la saison 9 de « The Flash »? Ensuite, découvrez qui est qui dans les derniers chapitres du série DC et La CW.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE FLASH » – SAISON 9 ?

1. Grant Gustin comme Barry Allen

Barthélemy Henry « Barry » Allen C’est le personnage principal de la série. L’acteur Grant Gustin est celui qui l’interprète dès la première saison. Ses autres projets incluent « Glee » et « Ruby’s Rescue ».

Grant Gustin dans le rôle de « The Flash » (Photo: The CW Network)

2. Stephen Amell comme Oliver Queen / Green Arrow

Flèche verte il est le héros sur lequel cet univers a été construit. Dans la dernière saison de Flèche, Olivier Reine il s’est sacrifié Pour cette raison, de nombreux fans se demandent comment il va revenir à cette fiction (ressuscitée ou, peut-être, comme des flashbacks).

Stephen amell C’est l’acteur qui donne vie au personnage. dit-il à travers Instagram: « Je serai de retour pour la neuvième et dernière saison de The Flash. Parce que? Cela n’a pas d’importance. Comme? Cela n’a pas d’importance. Greg Berlanti m’a appelé et m’a dit « Le Flash se termine ». Voudriez-vous…’ et j’ai dit : ‘Oui ! Vous n’avez même pas besoin de finir votre phrase.

Stephen Amell est Oliver Queen / Green Arrow dans la série « The Flash » (Photo : The CW Network)

3. David Ramsey comme John Diggle/Spartan

À la fin de Flèche, John Diggle découvert une bague La lanterne Verte. Cependant, depuis lors, il a évité l’énorme pouvoir qu’il contient de peur que cela ne l’éloigne de sa femme et de ses enfants. david ramsey est qui joue le personnage. Il a également travaillé sur « M. Bones », « Illicite » et d’autres productions.

David Ramsey dans le rôle de John Diggle / Spartan dans « The Flash » (Photo : The CW)

4. Javicia Leslie comme Ryan Wilder / Batwoman

ryan sauvage est la deuxième personne à assumer le rôle de chauve-souris dans le flèche vers l’arrièreaprès quoi Kate Kane retiré du papier. L’artiste Javicia Leslie pénètre dans la peau de cette figure. Elle a également des rôles dans des séries comme « L’entreprise familiale » et « Dieu m’a ami ».

Javicia Leslie est Batwoman dans « The Flash » (Photo : DC Entertainment / Warner Bros. Television)

5. Nicola Maines comme Nia Nal / Dreamer

rêveur est un personnage de la série « Super Girl ». Elle est entrée dans l’histoire en étant la première super-héroïne trans à apparaître régulièrement dans une série télévisée. L’actrice Nicolas Mainesapparaît également dans les projets « Bit » et « Darby et les morts ».

Nicola Maines dans le rôle de Nia Nal dans la série « The Flash » (Photo : The CW Network)

6. Keiynan Lonsdale comme Wally West / Kid Flash

Wally West il a été absent au cours des trois dernières années, donc les fans sont très excités de savoir exactement ce qu’il a fait. Entre autres projets de Keiynan Lonsdaleils se rencontrent: « Mon faux petit ami » et « Love, Simon ».

Keiynan Lonsdale est Wally West dans « The Flash » (Photo : The CW)

Autres acteurs qui font partie de la saison 9 de « The Flash »:

Candice Patton dans le rôle d’Iris West-Allen

Danielle Panabaker comme Caitlin Snow

Danielle Nicolet comme Cécile Horton

Kayla Compton dans le rôle d’Allegra Garcia

Brandon McKnight comme Chester P.Runk

Jon Cor comme Mark Blaine / Chillblaine

Jesse L.Martin comme Joe West

Richard Harmon comme Owen Mercer / Capitaine Boomerang

Andy Mientus dans le rôle de Hartley Rathaway/Pied Piper

Sendhil Ramamurthy dans le rôle de Ramsey Rosso / Bloodwork

Damion Poitier comme Keith Kanyon/Goldface

Max Adler comme Jaco Birch / Hotness

John Wesley Shipp comme Henry Allen

Michelle Harrison comme Nora Allen

Patrick Sabongui comme David Singh