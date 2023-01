Liste des acteurs et personnages de « That ’90s Show » : qui est qui dans la série Netflix

« Ce spectacle des années 90», la suite tant attendue de « That ’70s Show », l’une des sitcoms les plus populaires des années 2000, sera diffusé sur Netflix le 19 janvier 2023. Le spin-off suit Kitty et Red Forman, qui accueillent une nouvelle génération d’adolescents dans leur sous-sol lorsque leur petite-fille Leia décide de passer l’été dans le Wisconsin.

Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith et Callie Haverda sont les protagonistes de la fiction créée par Bonnie et Terry Turner. Ils sont rejoints par des acteurs tels que Mace Coronel, Sam Morelos, Ashley Aufderheide, Reyn Doi, Maxwell Acee Donovan, Olivia Sanabia, Gabby Sanalitro et Kandis Mak.

De plus, Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama et Tommy Chong reviennent également dans «Ce spectacle des années 90”. Ensuite, qui est qui dans la suite « Ce spectacle des années 70 »?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THAT ’90S SHOW »

1. Callie Haverda comme Leia Forman

Callie Haverda, qui est apparue dans le film « The Lost Husband » et la série « Shut Eye », joue Leia Forman, la fille adolescente intelligente et sarcastique de Donna et Eric qui « il décide de rester à Point Place pour l’été après s’être rapidement lié avec un nouveau groupe d’adolescents du quartier. Ses nouveaux amis l’aident à sortir de sa coquille, même si elle pense qu’ils sont tous tellement plus cool qu’elle.”.

Callie Haverda dans le rôle de Leia Forman dans la série « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

2. Ashley Aufderheide dans le rôle de Gwen Runck

Ashley Aufderheide, qui a joué dans le film « Infinitely Polar Bear », la comédie de braquage « Going in Style » et la série éphémère « Emergence », joue Gwen Runck, une fille rebelle qui vit dans l’ancienne maison de Donna. . Selon la description de Netflix, « Nous sommes au milieu des années 90, ce qui signifie que son esprit rebelle se manifeste par une passion pour la musique et la politique riot grrrl.”.

Ashley Aufderheide dans le rôle de Gwen Runck dans la série « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

3. Mace Colonel en tant que Jay Kelso

Mace Coronel, qui a travaillé sur la série « Nicky, Ricky, Dicky & Dawn » et le feuilleton « The Bold and the Beautiful », incarne Jay Kelso, le fils de Michael Kelso (Ashton Kutcher) et Jackie Burkhart (Mila Kunis). C’est un charmant jeune caméraman.

Mace Coronel dans le rôle de Jay Kelso dans la série « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

4. Reyn Doi comme Ozzie

Avant d’être Ozzie dans « Ce spectacle des années 90», Reyn Doi a décroché un rôle récurrent dans « Side Hustle » de Nickelodeon. Ozzie est un adolescent pointu et perspicace qui est ouvertement gay. « Je souhaite que le reste du monde accepte sa sexualité comme le font ses amis. »

Reyn Doi dans le rôle d’Ozzie dans la série « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

5. Sam Morelos comme Nikki

Sam Morelos, qui fait ses débuts à la télévision dans « Ce spectacle des années 90», se charge d’incarner Nikki, la petite amie ambitieuse et intelligente de Nate. En plus d’avoir un œil sur « à propos d’aller à l’université et de devenir médecin, elle aime son petit ami doux et maladroit Nate, même si elle se moque parfois de lui, pas avec lui”.

Sam Morelos dans le rôle de Nikki dans la série « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

6. Maxwell Acee Donovan dans le rôle de Nate Runck

Maxwell Acee Donovan, qui a participé à la série Disney « Gabby Duran & the Unsittables », Nate Runck, le frère de Gwen. « Nate, de bonne humeur et adorable, ressemble à votre sportif typique, mais il a plus qu’il n’y paraît. Il aime sa petite amie Nikki et se bat souvent avec sa demi-sœur Gwen.”.