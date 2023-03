Liste des acteurs et personnages de « Shadow and Bone » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

La deuxième saison de « Shadow and Bone » (« Shadow and Bone » dans sa langue d’origine), série netflix Basé sur les romans à succès « Grishaverse » de Leigh Bardugo, il comporte huit épisodes qui seront diffusés en première le jeudi 16 mars 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

Jessie Mei Li, Ben Barnes et Archie Renaux reviennent en tant que protagonistes du nouvel opus du drame fantastique développé par Eric Heisserer et Daegan Fryklind, auteur des premiers chapitres qui a été promu coshowrunner.

De leur côté, Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin) et Calahan Skogman (Matthias Helvar) ont été élevés au rang de personnages réguliers dans la deuxième saison de « ombre et os”. Tandis que Anna Leong Brophy, Patrick Gibson, Lewis Tan et Jack Wolfe rejoignent le casting.

LISTE DES NOUVEAUX ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 2 DE « SOMBRA Y HUESO »

1. Anna Leong Brophy dans le rôle de Tamar Kir-Bataar

Anna Leong Brophy, une comédienne et actrice britannique qui est apparue dans des projets comme « EastEnders », « Total War: Three Kingdoms », « Berlin Station », « Doctor Who: The Psychic Circus » et « Thunderbirds », joue Tamar Kir-Bataar , qui est le fidèle ami de Nikolai et fait partie de l’équipage du Hummingbird. C’est un Grisha Heartrender, c’est-à-dire que c’est un adversaire redoutable.

2. Patrick Gibson dans le rôle de Nikolai Lantsov

Dans la saison 2 de « ombre et os”Patrick Gibson, acteur irlandais connu pour ses rôles dans « The Tudors », « The Passing Bells » et « The OA », où il incarnait Steve Winchell, assume le rôle de Nikolai Lantsov, capitaine du navire Hummingbird.

3. Lewis Tan dans le rôle de Tolya Yul-Bataar

Lewis Tan, qui a fait des cascades dans des films comme « Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde » et « Olympus est tombé », et a joué Cole Young dans « Mortal Kombat » et faisait partie du casting de « Wu Assassins ». Netflix, donne vie à Tolya Yul-Bataar. Le frère jumeau de Tamar, Kir-Bataar, est un fervent partisan des Saints et un compagnon Heartrender.

4. Jack Wolfe dans le rôle de Wylan Hendriks

Jack Wolfe, connu pour son travail au théâtre avec le « National Theatre, the Royal Shakespeare Company », est chargé d’incarner Wylan Hendriks dans le nouvel opus de la série Netflix. Il s’agit d’un membre des Crows qui n’a pas de casier judiciaire et possède des compétences inégalées.

Acteurs et personnages de retour dans la saison 2 de « Shadow and Bone »: