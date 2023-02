Liste des acteurs et personnages de « Sex/Life » -Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

Après presque deux ans, « Sexe/vie» (« Sex/Life » dans sa langue d’origine) revient avec une deuxième saison dont la première aura lieu le 2 mars 2023. Dans les nouveaux épisodes de la série netflix Créée par Stacy Rukeyser, Billie est confrontée à plus de défis et de désirs, alors qu’elle aspire à la vie qu’elle veut.

Le deuxième volet de la comédie dramatique basée sur le roman « 44 chapitres sur 4 hommes de BB Easton » a terminé le tournage en avril 2022 et présente un casting composé d’acteurs tels que Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos, Margaret Odette, Jonathan Sadowski , Amber Goldfarb et Li Jun Li.

Ils sont rejoints par Dylan Bruce, Craig Bierko, Darius Homayoun, Wallis Day et Cleo Anthony. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle saison de « Sexe/vie” ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « SEX/VIDA »

Nouveaux personnages de « Sex/Life 2 »

1. Craig Bierko comme Mick

Craig Bierko, connu pour avoir incarné le rôle de Tom Ryan dans le film « Scary Movie 4 » (2006) et le boxeur Max Baer dans le film « Cinderella Man » (2005), donne vie à Mick dans le nouvel opus de la comédie dramatique .

2. Cleo Anthony comme Kam

Cleo Anthony, dont on se souvient pour avoir joué Greer Childs dans « She’s Gotta Have It », assume le rôle de Kam dans la deuxième saison de « Sexe/vie”. Selon la description de Netflix, il s’agit du nouvel amour de Sasha.

Cleo Anthony dans le rôle de Kam dans la saison 2 de « Sex/Life » (Photo : Netflix)

3. Darius Homayoun comme Majid

Darius Homayoun, qui jouait auparavant le fils énigmatique de Marcia (Hiam Abbass), Amir dans « Succession », a joué dans « Téhéran » et « The Long Road Home », joue Maijd, le nouvel amour de Billie.

Darius Homayoun dans le rôle de Majid dans la saison 2 de « Sex/Life » (Photo : Netflix)

4. Dylan Bruce comme Spencer

Dylan Bruce, connu pour avoir incarné Chris Hughes dans « As the World Turns », Paul Dierden dans la série « Orphan Black » et Adam Doner dans « Arrow », est chargé de donner vie à Spencer.

Dylan Bruce dans le rôle de Spencer dans la saison 2 de « Sex/Life » (Photo : Netflix)

5. Wallis Day en tant que Gigi

Wallis Day, actrice britannique qui a participé à des séries telles que « Hollyoaks Later », « Hollyoaks », « Trollied », « Jekyll & Hyde », « Will », « The Royals », « Krypton » et « Batwoman », est responsable de jouer Gigi dans la saison 2 de « Sexe/vie”.

Wallis Day dans le rôle de Gigi, la partenaire de Brad, dans la saison 2 de « Sex/Life » (Photo : Netflix)

Les personnages qui reviennent dans « Sex/Life 2 »