Liste des acteurs et personnages de « Secret Invasion »: qui est qui dans la nouvelle série Marvel

Qui est qui dans « Secret Invasion » ? La production, connue en espagnol sous le nom de « Invasion secrète » débarque sur la plateforme Disney Plus le mercredi 21 juin, avec le célèbre Samuel L. Jackson dans le rôle-titre de Nick Fury. Avec lui, un groupe d’interprètes talentueux composent le casting de la première série de la Phase 5 de l’univers cinématographique Marvel.

La grande nouveauté de ce projet est probablement l’incorporation dans la franchise de Emilie Clarke, Olivia Colman et Kingsley Ben Adir. Bien qu’il soit également agréable de savoir que nous avons le retour de personnalités bien connues dans le mcucomme Ben Mendelsohn, Martin Freeman et Cobie Smulders.

Ainsi, tout au long de 8 épisodes, nous pouvons voir les efforts de notre protagoniste et de ses alliés pour arrêter le Crânesqui ont infiltré les plus hauts échelons de la société humaine pour prendre le contrôle de la Atterrir.

Ensuite grâce à guide de plâtre (guide de plâtre) de magnous vous présentons la liste des acteurs et personnages de la fiction créée par Kyle Bradstreet.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « SECRET INVASION » ?

1. Samuel L. Jackson comme Nick Fury

Samuel L Jackson revient à interpréter un personnage emblématique de la mcu: Nick Fury. Comme on le sait, c’est lui qui était chargé de réunir l’équipe originelle du Vengeursa été directeur de BOUCLIER. et a aidé à faire tomber l’organisation quand il a découvert que hydre il l’a couru en secret. Maintenant, il vise à arrêter l’invasion des Crâne.

Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury dans « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

2. Ben Mendelsohn comme Talos

Talos c’est un Crâne qui était une partie importante de l’intrigue de « Capitaine Marvel ». Il essayait de sauver son peuple et a fini par combattre le Krees près de Nick Fury et la super-héroïne de Brie Larson.

L’acteur qui l’interprète est Ben Mendelsohn, célèbre pour son travail sur « Bloodline », « Misanthrope » et « The Outsider ».

Ben Mendelsohn joue Talos dans le MCU (Photo : Marvel Studios)

3. Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill

cobie smulders, l’étoile de « Comment j’ai rencontré votre mère », revient à la franchise en tant que Marie Collinela main droite de Fureur. L’agent lui a toujours été fidèle et ils travaillent très bien ensemble. Dans « Invasion secrète » nous apprendrons à connaître ce personnage de beaucoup plus près.

Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

4. Martin Freeman comme Everett K. Ross

Le grand Martin Freeman reprend son rôle de Everett Rossancien membre du Inc avec une connaissance approfondie du gouvernement des États-Unis et de ses liens avec wakandais. Auparavant, l’artiste a fait partie du casting d’autres projets mémorables, comme la trilogie « Le Hobbit »la série « Sherlock » et la version originale de « Le bureau ».

Martin Freeman dans le rôle d’Everett K. Ross dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

5. Kingsley Ben-Adir comme Gravik

La série nous apporte un nouveau personnage dans le mcu. Gravík Il est le chef d’une faction radicale de Crânes, qui infiltre la Terre depuis des décennies. De cette façon, il devient le méchant de l’histoire.

L’acteur Kingsley Ben Adir Il a également travaillé dans les productions « The OA », « One Night in Miami » et « High Fidelity ».

Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Gravik dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

6. Emilia Clarke comme G’iah

La mère des dragons vient au mcu! Emilie Clarkereconnue pour son rôle de Daenerys Targaryen dans « Game of Thrones », se met dans la peau de G’iah. Elle représente une grande menace pour nos héros, car elle est la fille de Talos qui se sont radicalisés, estimant que les habitants de la Terre n’en faisaient pas assez pour aider les Crâne.

Emilia Clarke dans le rôle de G’iah dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

7. Olivia Colman dans le rôle de Sonya Falsworth

Olivia Colman, Actrice oscarisée pour « Le préféré », est également un nouvel ajout à la franchise. Elle donne vie à sonya falsworthqui a des liens avec la communauté du renseignement et est un proche confident de Nick Fury.

Olivia Colman en tant qu’agent spécial Sonya Falsworth dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

8. Don Cheadle dans le rôle de James « Rhodey » Rhodes

Don Cheadle revenir comme James « Rhodie » Rhodesun personnage que nous avons rencontré dans « L’homme de fer 2 » en tant qu’ami de Tony Stark et Furie. En plus de son travail dans merveillel’artiste faisait partie du casting de « Hotel Rwanda », « House of Lies » et « Space Jam : A New Legacy ».

Don Cheadle dans le rôle de James « Rhodey » Rhodes dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

Autres acteurs et personnages de « Secret Invasion »:

9. Dermot Mulroney comme Ritson, Le président des États-Unis

Le président des États-Unis 10. Richard Dormer en tant qu’agent Prescod

11. Killian Scott comme Pagon

12.Charlayne Woodard

13.Killian Scott

14. Samuel Adewunmi

15. Christophe McDonald

16.Katie Finneran

17. Carmen Ejogo

COMMENT VOIR « SECRET INVASION » ?

séries de merveille s’ouvre dans disney plus le mercredi 21 juin 2023. A partir de cette date, vous pourrez profiter « Invasion secrète » avec votre abonnement actif au service de streaming.

