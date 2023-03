Liste des acteurs et personnages de « Riverdale » – Saison 7 : qui est qui dans les derniers chapitres

La série « Riverdale » dit au revoir aux écrans avec sa septième saison. Ainsi, la célèbre production créée par Roberto Aguirre-Sacasa arrivera à sa fin avec 20 derniers chapitres, avec KJ Apa, Lili Reinhart et autres membres de la distribution.

Cet épisode se déroule en l’an 1955, après les événements de la fin du saison 6alors que Archie essayer d’impressionner Véronique, cheryl formuler un plan contre elle et Jughead il essaie de convaincre le groupe qu’ils viennent du futur.

Ensuite, Envie de rencontrer les acteurs et personnages de la saison 7 ? Ci-dessous, découvrez qui est qui dans les derniers épisodes de la la série cw, grâce à notre guide de casting.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « RIVERDALE » – SAISON 7 ?

1. KJ Apa comme Archie Andrews

Archie Il est le protagoniste de l’histoire. Dans la saison 7sera intéressé par Véroniquebien qu’il entretienne une relation stable avec Fleur de Cheryl. L’acteur qui l’interprète est KJ Apaqui a également participé aux projets « Je crois toujours », « Le but d’un chien » et « La haine que tu donnes ».

KJ Apa est le protagoniste de la série « Riverdale » (Photo : The CW)

2. Lili Reinhart comme Betty Cooper

Cette version de Betty elle est intéressée à explorer sa sexualité, malgré les restrictions de l’époque. L’étoile qui donne vie au personnage est Lily Reinhartcélèbre pour des productions telles que « Mes deux vies », « Hustlers » et « Effets secondaires de l’amour ».

Lili Reinhart dans le rôle de Betty Cooper dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

3. Camila Mendes dans le rôle de Veronica Lodge

Dans cet épisode, Véronique Lodge est une star hollywoodienne qui vient d’arriver au Lycée de Riverdale. L’artiste camila mendes répéter son rôle. Elle a également fait partie de « Revenge Now », « The Perfect Date » et « Dangerous Lies »entre autres titres.

Camila Mendes dans le rôle de Veronica Lodge dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

4. Cole Sprouse dans le rôle de Jughead Jones

Cole Sprousereconnu pour son travail dans « Zack et Cody : des jumeaux en action », « Un super papa » et « Five Feet Apart »interpréter à nouveau jughead jones. On le sait, il est le narrateur obsédant de la série.

Cole Sprouse dans le rôle de Jughead Jones dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

5. Madelaine Petsch dans le rôle de Cheryl Blossom

En cette saison, cheryl a une rivalité avec Véronique Lodgetout en devant composer avec sa sexualité dans une décennie difficile pour les gens queer. Parmi les projets de la filmographie de Madeleine Petschressortir: « À propos de la destination », « Aveugles » et « Hôtel pour les vacances ».

Madelaine Petsch dans le rôle de Cheryl Blossom dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

6. Casey Cott dans le rôle de Kevin Keller

Kevin Keller est un chanteur local qui doit gérer sa sexualité en secret. L’acteur qui donne vie au personnage est Casey Cottqui fait également partie du casting de « Crie pour cela. »

Casey Cott dans le rôle de Kevin Keller dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

7. Vanessa Morgan comme Toni Topaze

Tony elle est maintenant une militante luttant pour les droits des étudiants noirs en riverdale. Il est interprété par l’artiste Vanessa Morgan. Elle fait partie du casting de « Ma baby-sitter est un vampire » et « Margaux ».

Vanessa Morgan dans le rôle de Toni Topaz dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

8. Charles Melton comme Reggie Mantle

reggiel’ami et le rival de Archierevient dans la dernière tranche du programme. Charles Meltonpopulaire pour « Le soleil est aussi une star », « Bad Boys 3 » et « Cœur d’un champion », il se met dans la peau du personnage.

Charles Melton dans le rôle de Reggie Mantle dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

9. Drew Ray Tanner dans le rôle de Fangs Fogarty

Drew Ray Tanner C’est un acteur qui a dans sa filmographie les productions « Work It », « All of My Heart: Inn Love » et « Zapped ». Dans « riverdale», revient comme Crocs Fogartyqui semble être lui « le prochain Elvis ».

Drew Ray Tanner dans le rôle de Fangs Fogarty dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

10. Erinn Westbrook dans le rôle de Tabitha Tate

Tabitha de 1955 est une militante qui fait passer tout le monde avant elle. Erin Westbrook revient avec ce rôle, après son passage dans les projets « Insatiable », « Conseils pour aimer par » et « Unión y Lucha ».

Erinn Westbrook dans le rôle de Tabitha Tate dans la série « Riverdale » (Photo : The CW)

Autres acteurs et personnages faisant partie de « Riverdale 7 »:

Madchen Amick comme Alice Cooper

Shannon Purser comme Ethel Muggs

Major Curda en tant que Dilton Doiley

Nicolas Barasch comme Julian Blossom

Karl Walcott comme Clay Walker

COMMENT VOIR « RIVERDALE » – SAISON 7 ?

saison 7 de « Riverdale » sera publié le mercredi 29 mars 2023 à travers le signal Le C.W.. Les épisodes seront diffusés chaque semaine, à partir de 20h00 (HE).