Liste des acteurs et personnages de « Red Rose »: qui est qui dans la série d’horreur Netflix

La série « Red Rose » vient à Netflix ce 15 février. Nous aurons donc un nouveau production d’horreur sur la plate-forme de streaming populaire. Cette fois, avec une histoire sur l’angoisse d’adolescents obsédés par leur smartphone dans Angleterre.

Lisa Siwe, Ramon Salazar, Henry Blake Ils sont les réalisateurs de la fiction, qui raconte comment un groupe de jeunes fait face à un été terrifiant, après avoir téléchargé une application sinistre qui les menace de conséquences mortelles s’ils ne font pas ce qu’on leur ordonne de faire.

Voulez-vous connaître les acteurs et les personnages de Rose rouge? Dans les lignes qui suivent, découvrez qui est qui dans le série netflix, grâce à notre guide de plâtre (guide de plâtre).

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « RED ROSE » ?

1. Isis Hainsworth dans le rôle de Rochelle « Roch » Mason

Roche est le chef d’un groupe de parias qui se font appeler « Connards ». Son apparence dure cache la culpabilité et la douleur qu’il ressent à propos de sa vie de famille et de son statut social. L’actrice qui l’interprète est Isis Hainworthcélèbre pour les projets « Metal Lords » et « Catherine Called Birdy ».

Isis Hainsworth dans le rôle de Rochelle «Roch» Mason dans la série «Red Rose» (Photo: Eleven Film)

2. Amelia Clarkson dans le rôle de Wren Davies

Roitelet est considéré comme le meilleur ami de Roche. Bien qu’il n’ait pas la vie parfaite, il essaie d’aider ses amis et décide de découvrir ce qui se cache derrière l’application. Amélie Clarkson C’est lui qui donne vie à ce personnage. Elle a déjà participé à «Casanova», «Street Dance: Little Stars» et «Jane Eyre».

Amelia Clarkson dans le rôle de Wren Davies dans la série « Red Rose » (Photo : Eleven Film)

3. Natalie Blair dans le rôle d’Ashley « Ash » Rampe

natalie blair fait ses débuts en tant que personnage récurrent dans cette série. Elle est Cendre, une personne spirituelle et affectueuse. Elle est toujours prête à aider ses amis, malgré son épuisement du travail qu’elle fait pour joindre les deux bouts.

Natalie Blair dans le rôle d’Ashley « Ash » Banister dans la série « Red Rose » (Photo: Eleven Film)

4. Ali Khan dans le rôle de Tariq « Taz » Sadiq

Taz est quelqu’un qui a été accepté dans le groupe d’amis de Roche, malgré les doutes initiaux de certains de ses membres. Il se caractérise par le fait de dire les mauvaises choses aux moments les plus inopportuns, bien que sans mauvaises intentions. L’acteur qui l’interprète est Ali Khanqui a dans sa filmographie des productions telles que « L’école du bien et du mal ».

Ali Khan dans le rôle de Tariq « Taz » Sadiq dans la série « Red Rose » (Photo : Eleven Film)

5. Ellis Howard dans le rôle d’Anthony « Ant » Longwell

Antoine est l’ami patient qui soutient toujours Roitelet. Elle utilise secrètement une application de rencontres qui pourrait être liée à Rose rouge. L’artiste ellis howard C’est lui qui donne vie au personnage. Il est déjà apparu dans des titres tels que « Aide » et « Roméo & Juliette ».

Ellis Howard dans le rôle d’Anthony « Ant » Longwell dans la série « Red Rose » (Photo : Eleven Film)

6. Harry Redding dans le rôle de Noah Royston

Les débuts d’acteur de Noé Royston grâce à Harry Redding. Il est le petit ami de Roitelet, qui est impliqué dans un triangle avec Roche après avoir utilisé l’application. Finalement, il essaiera de comprendre comment arrêter Rose rouge.

Harry Redding dans le rôle de Noah Royston dans la série « Red Rose » (Photo : Eleven Film)

7. Ashna Rabheru comme Jaya Mahajan

Jaya est quelqu’un qui est intimidé par Roche. Bien que n’étant pas membre de la « Connards », s’implique dans l’affaire principale. L’actrice ashna rabherou Il a déjà travaillé sur des projets tels que « Étés indiens » et « Éducation sexuelle ».

Ashna Rabheru dans le rôle de Jaya Mahajan dans la série « Red Rose » (Photo: Eleven Film)

Autres acteurs qui font partie du casting de « Red Rose »:

Adam Nagaitis comme Rick Bennett

Natalie Gavin comme Rachel Davies

Samuel Anderson comme Vinny

Hannah Griffiths dans le rôle de Big Jenna

Silvie Furneaux dans le rôle de la petite Jenna

Ruaridh Mollica comme Patrick Hume

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE « ROSE ROUGE » ICI