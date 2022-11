Liste des acteurs et personnages de « Quelqu’un » : Qui est qui dans la série coréenne Netflix

Créé par Jung Ji-woo (« Tune in for Love ») et Han Ji Wan et écrit par le scénariste Han Ji Wan (« The Ghost Detective »), « Somebody » est un Série Netflix sud-coréenne Basé sur le thriller américain « American Psycho ». Le thriller psychologique raconte l’histoire d’un développeur de logiciels qui se retrouve pris dans une toile de crime et de mort.

Ce dernier parce que l’application de rencontres qu’il a créée est essentielle pour résoudre l’affaire. Alors que la designer architecturale Yoon-O la confronte, son amie et détective, Ki Eun, mène l’enquête et travaille aux côtés de Mok Won.

Kim Young-kwang, Kang Hae-lim, Kim Yong-Ji et Kim Soo-Yeon constituent le casting principal de « Quelqu’un», qui sortira le 18 novembre 2022. Mais qui est qui dans la nouvelle série coréenne Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUELQU’UN »

1. Kang Hae-Lim comme Som

Kang Hae-Lim, connu pour avoir joué Park Hye-Rim dans la série « Live On », est chargé de jouer Som, un développeur de logiciels diagnostiqué Asperger qui a créé une application de rencontre innovante, qui a été impliqué dans une enquête policière.

Kang Hae-Lim dans le rôle de Som dans la série coréenne « Somebody » (Photo : Netflix)

2. Kim Young-Kwang dans le rôle de Yoon-O

Kim Young-Kwang, qui est apparu dans des séries telles que « Love Rain », « Good Doctor », « Secret Love », « Sweet Stranger and Me », « Gogh, The Starry Night », « Lookout » et « The Secret Life of My Secretary », joue Yoon-O, un homme séduisant qui semble cacher quelque chose de très important.

Kim Young-Kwang dans le rôle de Yoon-O dans la série coréenne « Somebody » (Photo : Netflix)

3. Kim Yong-Ji comme Mok-Won

Kim Yong-Ji, actrice sud-coréenne qui a participé à « Mr. Sunshine », « Watcher », « The Lies Within », « The King: Eternal Monarch » et « Tale of the Nine Tailed » jouent le rôle de Mok-Won, un chaman professionnel qui utilise ses compétences pour aider à résoudre le problème. cas. .

4. Kim Soo-yeon dans le rôle de Ki-eun

Kim Soo-Yeon, actrice sud-coréenne qui fait ses débuts dans la série « Quelqu’un», est chargé de jouer Ki-Eun, un ami du protagoniste et le détective chargé de résoudre l’affaire du meurtre.