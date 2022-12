Liste des acteurs et personnages de « Prying Eye »: qui est qui dans la série brésilienne Netflix

Créé et écrit par l’Argentine Marcela Citterio et adapté par la Brésilienne Camila Raffanti, « Indiscreet Look » est un série brésilienne Netflix qui suit une hacker talentueuse (et très curieuse) qui se retrouve impliquée dans une enquête dangereuse lorsque sa voisine, une travailleuse du sexe de luxe, part en week-end.

La production de 10 épisodes, réalisée par Fabrizia Pinto et Letícia Veiga, est pleine de tension, de désir et de mystère. Emanuelle Araujo, Débora Nascimento, Nikolas Antunes et Ângelo Rodrigues composent le casting principal. Mais qui est qui dans la nouvelle série brésilienne Netflix?

En conversation avec Canaltech, l’acteur Ângelo Rodrigues, qui interprète le personnage de Heitor dans « œil indiscret», Il a raconté comment c’était d’agir dans le genre. « C’était la première fois qu’il réalisait une production du genre. Ce que j’ai trouvé le plus intéressant dans le récit, c’est la façon dont la complexité des personnages était présentée. Dans chaque épisode, les détails sont révélés de manière très subtile. Les personnages sont tous dangereusement mystérieux et cela a attiré mon attention. Savoir que tout le monde est soupçonné d’avoir commis des crimes m’a aussi aiguisé l’appétit”.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES « PEEING LOOK »

1. Debora Nascimento comme Miranda

Débora Nascimento, actrice et mannequin brésilienne qui a participé à des séries télévisées telles que « Tropical Paradise », « Dos caras », « Guerra & Paz », « Vivir la vida », « Fina estampa », « Avenida Brasil », « Flor del Caribe », « New Man » et « Forever », donne vie à Miranda, une femme séduisante et voyeuse qui espionne sa voisine Cléo.

Débora Nascimento dans le rôle de Miranda dans la série brésilienne « Regard indiscret » (Photo : Netflix)

2. Emanuelle Araujo comme Cléo

Emanuelle Araújo, une actrice et chanteuse brésilienne qui est apparue dans des feuilletons tels que « La favorite », « Cuna de gato », « Cuento encantado », « Gabriela », « Malhação » et « A Lei do Amor », joue Cléo, une prostituée de luxe qui vit dans l’immeuble en face de l’appartement de Miranda. Lorsqu’elle doit voyager avec un client important, elle demande à son voisin de s’occuper de son chien.

3. Angelo Rodrigues comme Heitor

Dans « œil indiscret« , Ângelo Rodrigues, un acteur portugais qui a joué dans la telenovela « Rosa Fogo », nominé pour un Emmy international, est chargé de jouer Heitor, qui « il a un côté sombre, avec des blessures et de l’amertume auxquelles personne n’a accès. Atteindre le cœur de Heitor et légitimer ses actions était la plus grande bataille”, a expliqué Ângelo dans le média susmentionné.

Angelo Rodrigues en Heitor dans la série brésilienne « Prying Eye » (Photo : Netflix)

4. Nikolas Antunes comme Fernando

Nikolas Antunes, qui a participé à des feuilletons tels que « Dos caras », « Babilonia », « Training dreams », « Dangerous liaisons » et « Más allá de la ilusión », assume le rôle de Fernando.

Nikolas Antunes dans le rôle de Fernando dans la série brésilienne « Prying Eye » (Photo : Netflix)

5. Débora Duarte

Débora Duarte, actrice et poète brésilienne connue pour sa participation à des feuilletons tels que « Lado a Lado », « Cordel Encantado », « Paraíso Tropical » et « Terra Nostra », est chargée de donner vie à la grand-mère de Miranda qui, en raison de la démence sénile ne se souvient pas des événements importants de sa vie.