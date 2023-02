Liste des acteurs et personnages de « Outer Banks » – Saison 3 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

Dans la troisième saison de « Outer Banks »qui se sera présenté en première sur Netflix ce jeudi 23 février et encore une fois John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ et Cleo, le nouveau membre de Pogue, sont absents et dans une autre course pour leur vie. Alors que Ward et Rafe cherchent à se venger et qu’un Don des Caraïbes impitoyable est à la recherche de la prime.

Chase Stokes, qui joue John B Routledge dans la série dramatique créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, a déclaré lors d’une interview avec Elite Daily que, « la saison 2 était comme un album de death metal. Je pense que la saison 3 serait comme l’album de ballades acoustiques du monde de la musique Outer Banks, avec beaucoup de choses à faire.”.

En plus de Stokes, dans le troisième volet de « Banques extérieures” des acteurs comme Madelyn Cline, Rudy Pankow, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Austin North, Drew Starkey, Charles Esten et Carlacia Grant reviennent. Mais qui rejoint le casting de Netflix série pour adolescents?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 3 DE « OUTER BANKS »

Nouveaux personnages de la saison 3 de « Outer Banks »

Andy McQueen dans le rôle de Carlos Singh

Andy McQueen, un acteur canadien connu pour sa performance dans le film «Disappearance at Clifton Hill» de 2019, pour lequel il a reçu une nomination aux prix Écrans canadiens du meilleur acteur dans un second rôle, donne vie à Carlos Singh, «un Don des Caraïbes qui est intelligent, raffiné et impitoyable, et qui est à sa propre chasse au trésorselon la date limite.

Andy McQueen dans le rôle de Singh et Madison Bailey dans le rôle de Kiara dans la saison 3 de « Outer Banks » (Photo : Netflix)

Fiona Palomo comme Sofia

Dans saison 2 de « Banques extérieures”Fiona Palomo, actrice et mannequin mexicaine dont on se souvient pour avoir joué María Alexander dans la série Netflix « Control Z », assume le rôle de Sofía, « qui s’identifie comme Pogue mais aspire secrètement à faire partie de la foule du country club. Sympathique et fougueuse, elle commence à nouer des liens étroits avec Rafe”.

Fiona Palomo a joué Maria dans « Control Z » et rejoint maintenant le casting de « Outer Banks » (Photo : Netflix)

Lou Ferrigno Jr. comme Ryan

Lou Ferrigno Jr, acteur américain surtout connu pour ses rôles dans des émissions comme « SWAT », « Nicky, Ricky, Dicky & Dawn », « Teen Wolf » et « How I Met Your Mother », joue Ryan, le haut responsable de la sécurité et Singh’s exécuteur. « Vous avez fait assez de boulots pour garder la tête froide, mais vous savez aussi ce qui pourrait arriver si vous échouiez.”.

Lou Ferrigno Jr. joue Ryan dans la troisième saison de « Outer Banks » (Photo : Netflix)

Les personnages de retour dans la saison 3 de « Outer Banks »

Chase Stokes dans le rôle de John B, le chef des Pogues. Il a commencé son aventure après la disparition de son père en mer.

Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron, la fille de l’une des familles les plus riches des Outer Banks. Connue comme la princesse des kooks.

Rudy Pankow dans le rôle de JJ, l’ami le plus téméraire de John B. Mais il est son plus fidèle.

Madison Bailey dans le rôle de Kiara, la fille d’un restaurateur à succès qui sort avec les Pogues.

Jonathan Daviss dans le rôle du pape, le cerveau des Pogues.

Austin North dans le rôle de Topper, l’ex-petit ami de Sarah et un autre Kook.

Drew Starkey dans le rôle de Rafe Cameron, le frère aîné de Wheezie et Sarah.

Charles Esten dans le rôle de Ward Cameron, le père de Sarah, Wheezie et Rafe.

Carlacia Grant dans le rôle de Cleo, a rejoint les Pogues dans la saison 2 de « Outer Banks ».