Liste des acteurs et personnages de « Love Battle »: qui est qui dans la série coréenne Netflix

Réalisé par Kim Jung-kwon, « Love to Hate You » est un Série télévisée Netflix sud-coréenne qui suit la relation entre Yeo Mi-ran, une avocate qui ne s’intéresse pas à l’amour et qui ne supporte surtout pas de perdre face à un homme, et Nam Kang-ho, un acteur acclamé qui ne fait pas confiance aux femmes. Ni l’un ni l’autre ne croit en l’amour, mais ils finissent par être impliqués dans une bataille amoureuse.

La comédie romantique écrite par Choi Soo-young a été tournée au début de 2022 et devait être diffusée sur Netflix cette année-là, mais a été repoussée au 10 février 2023.

Kim Ok-bin et Yoo Tae-o sont les chefs de file de « bataille d’amour», tandis que des acteurs comme Kim Ji-hoon, Ko Won-hee, Choi Yoon-so, Lee Joo-bin et Song Ji-woo font également partie du casting. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle série coréenne Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES « BATTLE OF LOVE »

1. Kim Ok-bin dans le rôle de Yeo Mi-ran

Kim Ok-bin, qui a participé à des séries télévisées telles que « Money War », « Yoo-na de la Calle », « Children of a Lesser God », « Arthdal ​​​​Chronicles » et « Dark Hole », joue Yeo Mi- a couru, un avocat débutant d’un cabinet d’avocats qui travaille principalement dans l’industrie du divertissement.

Selon la description du personnage, elle est devenue avocate pour réussir, car elle pense que c’est le seul moyen pour une femme de vivre seule dans un monde aussi difficile. Considérez également que la datation est simplement une collection de données sur les hommes.

Kim Ok-bin dans le rôle de Yeo Mi-ran dans la série coréenne « Love Battle » (Photo : Netflix)

2. Yoo Tae-o dans le rôle de Nam Kang-ho

Dans « bataille d’amour« , Yoo Tae-o, qui est apparu dans des séries telles que « Chocolate », « Vagabond », « Arthdal ​​​​Chronicle » et la deuxième saison de « The Cravings », joue Nam Kang-ho, un acteur célèbre qui déteste pathologiquement les femmes .

Yoo Tae-o dans le rôle de Nam Kang-ho dans la série coréenne « Love Battle » (Photo : Netflix)

3. Kim Ji-hoon dans le rôle de Do Won-joon

Kim Ji-hoon, mieux connu pour son rôle de Denver dans «Money Heist: Korea», assume le rôle de Do Won-joon, qui renonce à son rêve de devenir acteur et se lance dans la gestion d’artistes comme Nam Kang -ho.

Kim Ji-hoon dans le rôle de Do Won-joon dans la série coréenne « Love Battle » (Photo : Netflix)

4. Ko Won-hee dans le rôle de Shin Na-eun

Ko Won-hee, reconnue pour son travail sur des séries telles que « The Time We Were Not in Love », « Welcome to Waikiki », « Your House Helper », « Flower Crew: Joseon Marriage Agency » et « Nevertheless », est en chargé de jouer Shin Na-eun, le meilleur ami et colocataire de Yeo Mi-ran.