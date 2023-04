Liste des acteurs et personnages de « Le diplomate » : qui est qui dans la série Netflix

Créée par Debora Cahn, « La Diplomática » (« Le Diplomate » dans sa langue d’origine) est une Drame à suspense Netflix qui suit Kate Wyler, qui en pleine crise internationale tente d’équilibrer son nouveau poste d’ambassadrice au Royaume-Uni et son mariage tumultueux avec une célébrité politique.

Cahn a déclaré à Tudum qu’il était inspiré par l’idée de couples travaillant ensemble et que les « couples en tandem » qui travaillent dans le service extérieur sont passionnés par ce qu’ils font et les uns par rapport aux autres. « Mais 10 ou 15 ans plus tard, vous êtes dans une situation où la personne que vous aimez le plus est aussi quelqu’un avec qui vous rivalisez tout le temps. »

« la diplomatie», qui sortira le 20 avril 2023, présente un casting composé de Keri Russell, Rufus Swell, Ali Ahn, David Gyasi, Ato Essandoh, Rory Kinnear, Miguel Sandoval, Nana Mensah, Michael McKean, Pearl Mackie, Celia Imrie, Penny Downie, Bijam Daneshmand et Jess Chanliau. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA DIPLOMATIC »

1. Keri Russell comme Kate Wyler

Keri Russell, connue pour ses rôles dans « The Americans », « Cocaine Bear », « Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker », « Waitress », « August Rush », « Austenland », « Extraordinary Measures » et « Running Wilde » incarne Kate Wyler, une diplomate américaine chevronnée qui a passé sa carrière à travailler dans les coulisses de régions déchirées par la guerre pour rendre le monde meilleur.

Selon la description de Netflix, « Kate planeaba viajar a Kabul para su próxima asignación, pero se ve obligada a vivir en un ámbito desconocido e incómodo cuando el presidente le pide que se desempeñe como embajadora de EE. UU. en el Reino Unido, un puesto mucho más formal y que llama l’attention”.

Keri Russell dans le rôle de Kate Wyler dans la série « The Diplomat » (Photo : Netflix)

2. Rufus Sewell dans le rôle de Hal Wyler

Rufus Sewell, qui a participé à « A Knight’s Tale », « The Legend of Zorro », « The Illusionist », « The Holiday », « Tristan & Isolde », « The Man in the High Castle », « The Marvelous Mrs. Maisel », « The Pale Horse » et « Kaleidoscope », il endosse le rôle de Hal Wyler, mari charismatique de Kate et diplomate légendaire.

« Il a négocié la fin des guerres, mais s’est fait de nombreux ennemis en cours de route par des moyens de manipulation impitoyables et sans vergogne. Être hors des feux de la rampe et laisser sa femme briller ne vient pas naturellement à Hal.”.

Rufus Sewell dans le rôle de Hal Wyler dans la série « The Diplomat » (Photo : Netflix)

3. David Gyasi comme Austin Denison

Dans « The Diplomat », David Gyasi, connu pour ses rôles dans « Interstellar », « Carnival Row », « Cloud Atlas », « Annihilation », « Half Bad : The Bastard Son & The Devil Same », « The Sandman », « Containment » et « Troy : Fall of a City », il incarne Austin Dennison. C’est le ministre britannique des affaires étrangères auprès du premier ministre Trowbridge.

David Gyasi dans le rôle d’Austin Dennison dans la série « The Diplomat » (Photo : Netflix)

4. Ato Essandoh dans le rôle de Stuart Heyford

Ato Essandoh, qui est apparu dans « Chicago Med », « Copper », « Jason Bourne », « Garden State », « Blood Diamond », « Altered Carbon », « The Code », « Away », « Elementary » et » Blue Bloods », joue Stuart Hayford, chef de mission adjoint de Kate à l’ambassade des États-Unis à Londres.

Ato Essandoh dans le rôle de Stuart Heyford dans la série « The Diplomat » (Photo : Netflix)

5. Ali Ahn comme Eidra Graham

Ali Ahn, connu pour des productions telles que « Raising Dion », « Liberal Arts », « Billions », « Supernatural », « The Other Two », « Next », « The Breaks » et « Black Box », est en charge de interprétant à Eidra Park, le chef de la station de la CIA à Londres, l’un des plus grands centres de la CIA au monde.

Ali Ahn dans le rôle d’Eidra Graham dans la série « The Diplomat » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Le Diplomate »: