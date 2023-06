Liste des acteurs et personnages de « Las noches de Tefía »: qui est qui dans la série Atresmedia

Créé, co-écrit et co-réalisé par Miguel del Arco, «Les nuits de Tefía » est une série télévisée espagnole d’Atresmedia qui se déroule dans la colonie agricole pénitentiaire de Tefía, un camp de concentration franquiste pour sans-abri, dissidents et homosexuels sur l’île de Fuerteventura.

Sobre la ficción que cuenta con seis episodios que se grabaron en Tenerife y Madrid, con Montse García y Sonia Martínez en la producción ejecutiva y, con Miguel del Arco y Antonio Rojano firman en el guion, el creador y director señaló en conferencia de prensa que il s’agit de « une histoire de complicité”.

« Las noches de Tefía » a un casting composé de Marcos RuizPatrick Criado, Miquel Fernández, Israel Elejalde, Roberto Álamo, Jorge Perugorría, Carolina Yuste, Raúl Prieto, Javier Ruesga, Luifer Rodríguez, Jorge Usón, Mingo Ávila, Jorge Yumar, Ana Wagener, Ciro Miró, José Luis García-Pérez, José Luis de Madariaga, Celeste González, Horacio Colomé, Maykol Hernández, Isaac dos Santos, José Gimeno, Elisa Cano et Ruth Trujillo.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LES NUITS DE TEFÍA »

1. Marcos Ruiz comme Airam Betancor (jeune) / La Bambi

Marcos Ruiz, connu pour sa participation aux productions « Les aventures du capitaine Alatriste », « El nudo », « Cousins », « Zipi y Zape et le club de marbre » et « Les lois de la frontière », assume le rôle d’Airam Betancor, qui selon l’acteur est « un garçon qui grandit, découvre le monde et qui ne comprend pas pourquoi il a dû vivre ce qu’il a dû vivre”.

Marcos Ruiz dans le rôle d’Airam Betancor/ La Bambi dans la série espagnole « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia)

2. Patrick Criado comme Manuel Flores ‘La Vespa’

Patrick Criado, connu pour les rôles de Nuño de Santillana dans « Águila Roja », Fernando Rueda dans « Mar de plástico » et Rafael de Fonollosa dans « La casa de papel », donne vie à Manuel Flores ‘La Vespa’, une personne « plein de vie et en avance sur son temps et, par conséquent, il a dû vivre à une époque en Espagne où il ne pouvait pas être”.

Patrick Criado dans le rôle de Manuel Flores « La Vespa » dans la série espagnole « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia Televisión)

3. Miquel Fernández dans le rôle de Carlos Arencibia « Charli »

Miquel Fernández, connu pour avoir remporté la sixième édition du programme « Votre visage sonne l’Espagne pour moi » et joué dans des séries telles que « Mar de plástico », « El embarcadero », « Fariña », « El nudo » et « Alba », joue Carlos Arencibia ‘Charli’ dans « Les Nuits de Tefía ». « Il est complètement déplacé et il n’est pas là parce qu’il est gay.», a-t-il avoué à Atresplayer.

Miquel Fernández dans le rôle de Carlos Arencibia ‘Charli’ dans la série espagnole « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia)

4. Javier Ruesga comme Rogelio Bencomo ‘La Sissi’

Javier Ruesga assume le rôle de La Sissi, qui selon la description officielle est une femme enfermée dans un corps d’homme. « Endurcie par le mépris et le ridicule, elle retrouve son univers dans le cabaret fantastique où El Seriales la transforme en la meilleure star de tous les temps.”.

Javier Ruesga dans le rôle de Rogelio Bencomo ‘La Sissi’ dans la série espagnole « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia)

5. Roberto Alamo comme Rafael Robles ‘La Viga’

Roberto Álamo, qui a participé à des séries telles que « Los Serrano », « Los hombres de Paco », « Águila roja », « Sous suspicion », « Sous suspicion » et « La reina del pueblo », donne vie à Rafael Robles ‘La Viga’, un geôlier violent qui méprise les homosexuels. « Fils d’un falangiste et admirateur du caudillo, il est obsédé par l’entraînement militaire et la brutalité pour soumettre les prisonniers.”.

Roberto Álamo dans le rôle de Rafael Robles ‘La Viga’ dans la série espagnole « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia)

6. Raúl Prieto comme Juan Berriel ‘Boncho’

Raúl Prieto est chargé de jouer Boncho, une star de cinéma macho qui négocie avec les geôliers. En outre, « il flatte les homosexuels et méprise les femmes dont il n’apprécie le potentiel érotique que jusqu’à tomber aux pieds de Nisa, l’artiste de Tindaya”.

Raúl Prieto dans le rôle de Juan Berriel « Boncho » dans la série espagnole « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Las noches de Tefía »: