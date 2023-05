Liste des acteurs et personnages de « L’apprenti du sumo » : qui est qui dans la série Netflix

« l’apprenti sumo” (“Sankuchuari -seiiki-” dans sa langue d’origine et “Sanctuary” en anglais) est un Série Netflix japonaise qui suit un garçon dur et désespéré qui devient lutteur de sumo. Tout en captivant ses fans avec son attitude suffisante, il met de plus en plus en colère l’industrie traditionnelle.

La fiction réalisée par Kan Eguchi et écrite par Tomoki Kanazawa a Daisuke Fujita comme producteur exécutif et compte huit épisodes qui seront diffusés en première le jeudi 4 mai 2023 sur la plateforme de streaming populaire.

Wataru Ichinose, Shôta Sometani, Shiori Kutsuna et Pierre Taki sont les protagonistes de «l’apprenti sumo», tandis que Wataru Ichinose, Shiori Kutsuna, Tomorô Taguchi et Katsuya Maiguma font également partie du casting. Mais qui est qui dans la nouvelle série japonaise sur netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’APPRENTI SUMO »

1. Wataru Ichinose dans le rôle de Kiyoshi Oze

Wataru Ichinose, qui a participé à des films tels que « My Girlfriend is a Serial Killer », « High & Low The Movie 3 Final Mission », « Road To High & Low », « Saraba Abunai Deka: Long Goodbye », « Shinjuku Swan » et « Beautiful World » met en vedette Kiyoshi Oze, un jeune homme coriace qui entre dans le monde du sumo sous le nom « Enno ».

Wataru Ichinose dans le rôle de Kiyoshi Oze dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

2. Shota Sometani dans le rôle de Shimizu

Shota Sometani, qui est apparu dans des séries telles que « Saka no ue no kumo », « The Tempest », « All Esper Dayo! », « Shokuzai no Sonata », « Yocho Sanpo Suru Shinryakusha », « En attente de Kirin », « Super Radical Gag Family », « The Dangerous Venus » et « Rebooting », donnent vie à Shimizu, qui aime le sport mais n’a pas le physique idéal.

Shota Sometani dans le rôle de Shimizu dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

3. Shiori Kutsuna dans le rôle d’Asuka Kunishima

Shiori Kutsuna, qui a participé à des productions telles que « Looking up at the Half-Moon », « Single Mothers », « Before The Vigil », « The Family Game », « Unforgiven », « Machiisha Jumbo », « While the Women Are Sleeping », « Bitter Blood » et « Neko Atsume House », endosse le rôle d’Asuka Kunishima, une journaliste reléguée à la couverture du sumo.

Shiori Kutsuna dans le rôle d’Asuka Kunishima dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

4. Pierre Taki comme Oyakata

Pierre Taki, qui a déjà joué dans les films « Rakugo Monogatari », « Train Brain Express », « The Devil’s Path », « Finding Calico », « Something Like, Something Like It », « Twisted Justice », « Shin Godzilla », « The Blood of Wolves », « Miyamoto » et « Romance Doll », joue Oyakata dans «l’apprenti sumo”.

Oze se disputant avec Oyakata (Pierre Taki) dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

5. Tomorowo Taguchi comme Tokitsu

Tomorowo Taguchi, qui a participé aux séries « Long Goodbye », « Meishi Game », « In This Corner of the World », « Room Laundering », « In Hand », « Eat And Sleep at Camp Alone », « Alive : Dr .Kokoro, l’oncologue médical » et « le journaliste », donnent vie à Tokitsu.