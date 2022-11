Liste des acteurs et personnages de « La que se avecina » – Saison 13 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

Saison 13 de la série « Celui qui arrive » arrive ce vendredi 18 novembre au catalogue de Amazon Prime Vidéo, juste avant son lancement sur la chaîne de signal ouverte espagnole Télécinco.

Le nouvel épisode de la production revient avec Jordi Sanchez et Nathalie Sésena dans les premiers rôles. De plus, il intègre de nouveaux talents à son casting, tels que Carlos Chamarro et Laura Gomez-Lacueva.

Voulez-vous rencontrer tout le monde? acteurs et personnages de la saison 13 de « Celui qui arrive »? Ensuite, découvrez qui est qui dans de nouveaux chapitres « LQSA ».

QUELS ACTEURS SONT LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 13 DE « LA QUE SE AVECINA » ?

1. Laura Gómez-Lacueva comme Greta Garmendia Pérez-Yuste

greta garmendia Elle est pharmacienne, mère d’un adolescent et passionnée de jeux vidéo. Elle est également présidente de la communauté des propriétaires de l’immeuble situé calle collusion 49qu’il dirige d’une main ferme jusqu’à ce qu’il apparaisse Antonio Recio.

Laura Gomez-Lacueva a déjà travaillé sur des projets « Le Peuple », « La Mariée » et « Le Royaume ».

Laura Gómez-Lacueva dans le rôle de Greta Garmendia Pérez-Yuste

2. Carlos Chamarro comme Esteban Guijarro Sanjurjo

Stéphane Guijarro Il est le mari de greta garmendia. Il travaille comme inspecteur des impôts qui évite les conflits. Il est interprété par l’acteur Carlos Chamarroqui a comme projets précédents : « Camera Café », « Ladies who… » et « Ladies of (h)AMPA ».

Carlos Chamarro dans le rôle d'Esteban Guijarro Sanjurjo

3. Félix Gómez comme Óscar Serra Nevado

Oscar Serra Il est décrit comme un photographe de mode prisé qui aime les plaisirs de la vie. Ce personnage charismatique, séducteur et riche est toujours entouré de femmes attirantes.

Félix Gomez a fait partie de « En quittant la classe » ou « L’amour en des temps troublés ».

4. Álex Gadea comme Alonso Martínez Valero

Alonso Martínez Valero c’est un homme à part, un entrepreneur à succès et un bourreau de travail. commencer une relation avec Maïtémais tout va se compliquer lorsqu’il obtiendra la garde conjointe de leurs enfants.

L’acteur Alex Gadéa a déjà travaillé dans « Le secret du vieux pont » Oui « Le commissaire ».

5. Mamen García dans le rôle de Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta et Téllez-Girón

victoria rafaël c’est une aristocrate sarcastique qui a fait faillite et a dû vendre les étages de l’immeuble pour survivre.

maman garcia fait partie de projets comme « Scènes de mariage » Oui « Dames de (h)AMPA ».

Mamen García dans le rôle de Victoria Rafaela Balmaseda d'Unzeta et Téllez-Girón

6. Inma Pérez-Quirós comme Noelia Federica Balmaseda d’Unzeta et Téllez-Girón

Noélia est la sœur cadette de La victoire, avec qui il n’a pas parlé depuis 40 ans. Cette femme inquiétante revient dans l’immeuble après avoir passé un long moment dans un établissement psychiatrique. L’actrice qui l’interprète est Inma Pérez-Quirosreconnu pour être Fabienne dans « Acacia 38 ».

7. Margarita Asquerino dans le rôle d’Eulogia « Logi » Sarrión Alstosano

Logis est l’adjoint victoria rafaël et la seule personne qui supporte l’aristocrate.

marguerite asquerino a déjà travaillé dans « Lentilles » et « Vamos Juan ».

8. Elisabeth Larena dans le rôle d’Andrea « Andy » Quirón Pastrana.

Andy est une artiste qui travaille comme serveuse. L’actrice qui donne vie au personnage est Elisabeth Larénareconnu par les projets « Intimité » et « L’aquarium d’Eva ».

9. Jaime Riba dans le rôle de Jorge « Giorgi » vilain bourreau

Giorgi est un garçon gay qui a peur d’un cataclysme environnemental.

Jaime Riba Il est célèbre pour son travail dans le théâtre musical, dans des œuvres telles que « Mamma Mia », « Aujourd’hui je ne peux pas me lever » ou « Grease ».

10. Alex de la Croix comme Karma

Karma C’est une Instagrammeuse omnisexuelle. Ce rôle est joué par Alex de la Croixcinéaste de renom, activiste et gestionnaire culturel.

Le casting de la saison 13

QUELS ACTEURS REVIENNENT DANS LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

1. Jordi Sánchez comme Antonio Recio Matamoros

Jordi Sanchez revenir comme Antonio Recio Matamoros. Dans cette saison, le personnage montrera son agacement contre greta garmendia et ce que signifie vivre au centre de la ville.

Jordi Sánchez dans le rôle d'Antonio Recio

2. Nathalie Seseña comme Berta Escobar

Nathalie Sésena c’est balai bertar, la paire de Antonio Recio et ancien propriétaire de 1 ºC dans le bâtiment précédent. Elle est décrite comme une femme au foyer chrétienne.

Nathalie Seseña dans le rôle de Berta Escobar

3. Luis Merlo dans le rôle de Bruno Quiroga Linares

Bruno Quiroga Linares est un pianiste de talent joué par louis merlo. Votre logement dans le nouveau bâtiment est situé dans le 3ème à DROITE depuis les extérieurs.

Luis Merlo dans le rôle de Bruno Quiroga Linares

4. Fernando Tejero comme Fermín Trujillo Sánchez

Fermin Trujillo Sánchez a été intégré à la sixième saison de la série et revient dans ce nouvel opus. Est interprété par Fernando Tejeroqui a déjà travaillé dans « La peine la plus longue du monde » et « Modèle 77 ».

Au casting de « La que se avecina »

Les autres interprètes qui reviennent à la fiction sont :

Carlos Areces comme Agustín Gordillo Caravaca

Pablo Chiapella comme Amador Rivas Latorre

Eva Isanta comme Maite Figueroa Espinosa

Ainhoa ​​Larrañaga dans le rôle de Julia Guijarro Garmendia

Macarena Gomez dans le rôle de Maria Dolores « Lola » Trujillo Pacheco

Loles León comme María del Carmen « Menchu » Carrascosa Guerrero

Regardez Ibarguren dans le rôle de Yolanda « Yoli » Morcillo Carrascosa

Ricardo Arroyo comme Vicente Maroto Pinilla

Helena Dueñas comme Remedios Infante Camacho

Petra Martinez dans le rôle de Josefina « Fina » Palomares Pizarro

Nacho Guerreros dans le rôle de Jorge « Coque » Calatrava

L'affiche de « Celui qui arrive »

QUELS ACTEURS NE REVIENNENT PAS DANS LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

José Luis Gil C’est l’une des grandes absences de cette saison de la série. L’acteur a subi un accident vasculaire cérébral malheureux, il ne pourra donc pas revenir car Enrique Pasteur jusqu’à votre rétablissement.

Les autres interprètes qui ne reviennent pas dans cet épisode sont :

Vanesa Romero dans le rôle de Raquel Villanueva

Cristina Medina dans le rôle des Angelines « Nines » Chacón Villanueva

Victor Palmero comme Alba Maria Recio Escobar

Paz Padilla comme Maria Jesus « La Chusa »

Ricardo Nkosi comme Ongombo

Fernando Boza comme Fernando « Nano » Rivas Figueroa

Rodrigo Espinar comme Rodrigo Rivas Figueroa

Alvaro Giraldo comme Amador Arias Figueroa

Aitana Villacieros comme Úrsula Maroto Trujillo

Darío Paso comme José « Josito » Morcillo Carrascosa

Pepa Rus dans le rôle de Clara « Clarita » Gutiérrez Carrascosa

José Luis Gil ne reviendra pas dans le rôle d'Enrique Pastor

FICHE TECHNIQUE DE « CELUI QUI VIENT »

Titre original : Celui qui arrive

Année de sortie : 2007

Pays Espagne

Réalisation : Laura Caballero (Créateur), Alberto Caballero (Créateur), Juan Luis Iborra, Miguel Albaladejo

Scénario : Alberto Caballero, Laura Caballero, Sergio Mitjans, Araceli Álvarez de Sotomayor

Musique : Big Bang Boka, Santiago Ibarretxe, Pedro Barbadillo

Photographie : Carlos Domínguez, Felipe Baeza, Juan Carlos Rodríguez, Fabián Hernández, Eugenio Sánchez, José Manuel Manzanares

Entreprise : Alba Adriatica

Émis par : Telecinco

PLUS D’INFORMATIONS SUR « CELUI QUI VIENT »

DE QUOI PARLE LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

saison 13 de la comédie créée par les frères Laura et Alberto Caballero laisse derrière lui l’immeuble exproprié Belvédère de Montepinar et a déménagé dans une propriété située sur la rue collusion 49 du centre de la ville, où les résidents établiront leur nouvelle résidence.

Ce bâtiment est beaucoup plus majestueux et a 11 logements répartis en deux zones, ce qui provoquera une lutte des classes entre voisins. De plus, nos protagonistes rencontreront un président implacable, qui dirige la communauté des propriétaires d’une main ferme. PLUS DE DÉTAILS DANS CETTE NOTE.

COMMENT REGARDER LA SAISON 13 DE « LA QUE SE AVECINA » SUR TELECINCO ?

Spectateurs dans Espagne Ils pourront également voir le début de la saison 13 de « Celui qui arrive » du signe de Télécinco. La chaîne a annoncé que le premier chapitre de cet épisode sera publié le lundi 21 novembre à 22h50

Cependant, les autres 7 épisodes Ils ne peuvent toujours pas être diffusés en direct en raison des droits d’exclusivité détenus par le plate-forme de diffusion en continu. En ce sens, il faut attendre que le 2023 pour profiter du reste de la saison en signal ouvert.

LE DÉMÉNAGEMENT DU MIRADOR DE MONTEPINAR À CONTUBERNIO 49 À « LA QUE SE AVECINA 13″

« Celui qui arrive » regresa con la mayor parte de los rostros más queridos de la serie como Pablo Chiapella (Fuera de serie), Félix Gómez (Carlos, rey emperador), Carlos Areces (El Pueblo), Luis Merlo (El internado), Fernando Tejero (Modelo 77 ), entre autres. Cependant, cette fois, le scénario est différent. Le bâtiment mythique Mirador de Montepinar a été abandonné et maintenant les résidents déménagent au centre Contubernio 49. EN CLIQUANT ICI, nous vous dirons les détails.

QUI EST LUIS LORENZO, L’ACTEUR DE « LA QUE SE AVECINA » ACCUSÉ D’HOMICIDE ?

Qui est Luis Lorenzo ? Il s’agit d’un acteur espagnol qui est sous les projecteurs des médias pour une accusation de meurtre contre une vieille femme nommée María Isabel Suárez, âgée de 85 ans. La veuve décédée était la tante d’Arancha, épouse de l’interprète. Après une perquisition à leur domicile jeudi 26 mai, tous deux ont été interpellés le lendemain puis relâchés mais avec des restrictions, selon des sources judiciaires en Espagne. Connu ICI Plus que la célébrité qui a fait l’objet d’une enquête par les tribunaux.