Liste des acteurs et personnages de « Kimi ni Todoke : Coming to you » : qui est qui dans la série Netflix

« Kimi ni Todoke : Coming to you » (« From Me to You : Kimi ni Todoke » en anglais) est une série live-action basée sur le manga écrit et illustré par Karuho Shiina. Fiction Netflix sud-coréenne suit Sawako qui, à cause de son apparence sombre, a l’impression de ne pas pouvoir s’intégrer. Mais lorsqu’un camarade de classe sortant l’approche, sa vie commence à changer.

Réalisée par Takehiko Shinjo et Takeo Kikuchi, la série est scénarisée par Hayato Miyamoto, produite par Naomi Satoh, et produite par Taku Matsumoto (TV Tokyo), Masayuki Morikawa (FINE Entertainment) et Yuki Seike (FINE Entertainment).

Sara Minami, Ouji Suzuka, Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shohei Miura et Jin Suzuki font partie du casting de « Kimi ni Todoke : Venir à toi”. Mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix sud-coréenne?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « KIMI NI TODOKE »

1. Sara Minami comme Sawako Kuronuma

Sara Minami, une actrice et mannequin japonaise qui a remporté le 18e Grand Prix Nicola Model Audition et a participé à des projets tels que « Dear Etranger » et « This Child is Evil », joue Sawako Kuronuma, une lycéenne très solitaire.

Sara Minami dans le rôle de Sawako Kuronuma dans la série sud-coréenne « Kimi ni Todoke : Getting to You » (Photo : Netflix)

2. Oji Suzuka dans le rôle de Shota Kazehaya

Oji Suzuka, qui a participé à des films tels que « Do Unto Others », « Violence Action », « Hoshizora no Mukou no Kuni » et « Listen to the Universe », endosse le rôle de Shota Kazehaya, un lycéen qui ne comme s’il se souciait de ce que les autres pensent et s’approchait de Sawako.

Oji Suzuka dans le rôle de Shota Kazehaya dans la série sud-coréenne « Kimi ni Todoke : Getting to You » (Photo : Netflix)

3. Kaito Sakurai dans le rôle de Ryu Sanada

Kaito Sakurai, qui est apparu dans des drames comme « Influence », « Night Doctor », « Kao Dake Sensei », « Mirai e no 10 Count », « Sashidashinin wa, Daredesuka? » et « Yugure ni, Te wo Tsunagu », se charge d’interpréter Ryu Sanada dans « Kimi ni Todoke : Venir à toi”.

Kaito Sakurai dans le rôle de Ryu Sanada dans la série sud-coréenne « Kimi ni Todoke : Getting to You » (Photo : Netflix)

4. Rinka Kumada comme Ayane Yano

Rinka Kumada, qui a participé aux films « Mixed Doubles », « Blue Summer », « Girls Don’t Cry » et « Adulthood Friends », et aux séries « Marry Me! », « A Bad Boy Drinks Te », » Brother Trap », « From Me to You: Kimi ni Todoke » et « Nagatan to Ao to », donnent vie à Ayane Yano dans la série sud-coréenne Netflix.

Rinka Kumada dans le rôle d’Ayane Yano dans la série sud-coréenne « Kimi ni Todoke : Getting to You » (Photo : Netflix)

5. Riho Nakamura dans le rôle de Chizuru Yoshida

Riho Nakamura, qui est apparu dans « Go Away, Ultramarine », « Kotera-san Climbs ! », « Sore ga Iru Mori », « Ce n’est pas que je ne peux pas me marier, je ne me marie pas », « Êtes-vous prêt ? Hey You Girl ! », « Love Begins When The Money Ends », « Asagao : Forensic Doctor 2 » et « Shoutai », joue Chizuru Yoshida.