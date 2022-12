Liste des acteurs et personnages de « Kaléidoscope »: qui est qui dans la série Netflix

Créé par Eric Garcia, «Kaléidoscope» (« Kaléidoscope » dans sa langue d’origine) est un série netflix vaguement inspiré par l’histoire vraie des 70 milliards de dollars d’obligations qui ont disparu de Manhattan lors de l’ouragan Sandy et s’étendent de 24 ans avant le braquage à 6 mois après.

La fiction précédemment intitulée « Jigsaw » suit un voleur professionnel et son gang qui tentent de réaliser un braquage épique pour voler 7 milliards de dollars. Mais la trahison, la cupidité et d’autres menaces menacent son plan.

« Kaléidoscope» a été enregistré de septembre 2021 à mars 2022 et présente un casting principal composé de Giancarlo Esposito, Paz Vega, Jai Courtney, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Niousha Noor et Jordan Mendoza. mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « KALEIDOSCOPE »

1. Giancarlo Esposito comme Leo Papa

Giancarlo Esposito, connu pour avoir incarné Gustavo ‘Gus’ Fring dans les séries « Breaking Bad » et « Better Call Saul », et Moff Gideon dans « The Mandalorian », assume le rôle de Leo Pap, le cerveau de l’opération et le chef du équipe de braquage. Il est décrit comme « intelligent, intense et motivé, avec l’esprit d’un ingénieur et un sens méticuleux du détail”.

Giancarlo Esposito dans le rôle de Leo Pap dans la série « Kaléidoscope » (Photo : Netflix)

2. Paz Vega comme Ava Mercer

Paz Vega, qui a remporté le prix Goya de la meilleure nouvelle actrice pour le film « Lucía y el sexo » (2001), est chargée de donner vie à Ava Mercer dans « Kaléidoscope”. C’est une avocate à la morale douteuse mais très fidèle à ses clients.

Paz Vega en Ava Mercer et Giancarlo Esposito en Leo Pap dans la série « Kaléidoscope » (Photo : Netflix)

3. Rufus Sewell dans le rôle de Roger Salas

Rufus Sewell, reconnu pour sa participation à « Dangerous Beauty » (1998), « Dark City » (1998), « Eleventh Hour » (2008), « The Man in the High Castle » (2015) et « The Father » (2020 ) , joue Roger Salas, un ancien voleur qui travaille maintenant comme expert en sécurité.

Rufus Sewell dans le rôle de Roger Salas dans la série « Kaléidoscope » (Photo : Netflix)

4. Peter Mark Kendall comme Stan Loomis

Peter Mark Kendall, connu pour jouer le rôle de Hans dans « The Americans » sur FX et Richard Onsted dans « Strange Angel » sur CBS, joue Stan Loomis, un bootlegger, mais un romantique dans l’âme.

5. Rosaline Elbay dans le rôle de Judy Goodwin

Rosaline Elbay, une actrice et écrivaine égyptienne qui a joué Amani dans la série Hulu / A24 Films « Ramy » et Sara dans la série MBC Masr « Qabeel », assume le rôle de Judy Goodwin, l’experte en explosifs de l’équipe.