Liste des acteurs et personnages de « Invisible City » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

Après deux ans d’attente, les fans de « ville invisible”, série brésilienne Netflix Créé par Carlos Saldanha, réalisé par Luis Carone et écrit par Mirna Nogueira, vous pourrez profiter de la deuxième saison à partir du mercredi 22 mars 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

Dans les nouveaux épisodes, Eric se trouve près de Belém do Pará, dans une réserve naturelle protégée par la population indigène et convoitée par les chercheurs d’or. Sa fille, Luna, et Cuca sont également là. L’officier de police de l’environnement veut retourner immédiatement à Rio de Janeiro avec Luna, mais se rend compte que sa fille a une mission plus importante entre ses mains.

La deuxième saison de « ville invisible” a un casting composé de Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Manu Dieguez, Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Guajajara, Kay Sara, Julia Konrad, Rodrigo dos Santos, Tatsu Carvalho, Marcos de Andrade, Mestre Sebá, Ermelinda Yepario et Tomás de France. Mais Qui est qui dans les nouveaux chapitres du série brésilienne Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 « INVISIBLE CITY »

1. Marco Pigossi comme Eric Alves

Marco Pigossi, qui a participé à des feuilletons tels que « Eterna Magia », « Acuarela del amor », « Fina estampa », « Labyrinthes du cœur », « Boogie Oogie » et « Règles du jeu », revient dans le rôle d’Eric Alves . Dans le deuxième épisode, le policier de l’environnement se retrouve dans un sanctuaire naturel protégé par des indigènes et traqué par des chercheurs d’or, près de Belém do Pará.

Marco Pigossi dans le rôle d’Eric Alves dans la saison 2 de « Invisible City » (Photo : Netflix)

2. Manu Dieguez comme Luna Alves

Manu Dieguez, connu pour avoir joué Débora dans la série brésilienne « Carinha de Anjo », un remake de la telenovela mexicaine « Carita de ángel », donne à nouveau vie à Luna Alves, la fille d’Eric qui, dans la deuxième saison de « ville invisible» a une plus grande mission à remplir dans la région.

Manu Dieguez dans le rôle de Luna Alves dans la saison 2 de « Invisible City » (Photo : Netflix)

3. Alessandra Negrini comme Inês/ Cuca

Alessandra Negrini, l’actrice brésilienne qui est apparue dans des feuilletons tels que « Mi buen querer », « A Muralha », « Deseos de mujer », « Celebridad », « Paradiso tropical », « Lado a lado » et « Boogie Oogie », prend le rôle d’Inês / Cuca, qui dans les nouveaux épisodes accompagne et protège Luna pendant qu’elle remplit sa mission.

Alessandra Negrini dans le rôle d’Inês/ Cuca dans la saison 2 de « Invisible City » (Photo : Netflix)

4. Letícia Spiller comme Matinta Perera

Letícia Spiller , connue pour avoir participé à des productions telles que » Xou da Xuxa « , » El Show de Xuxa « , » Bachelor Party « , » Cuatro por Cuatro « , » The King of Cattle « , » Suave Venom « , » Lady of Destiny » « , « Cité des hommes » ; « Dos caras », « Vivir la vida », « Preciosa perla » et « Boogie Oogie », joue Matinta Perera, une vieille sorcière qui erre dans la nuit en sifflant et se transforme en oiseau.

Letícia Spiller dans le rôle de Matinta Perera dans la saison 2 de « Invisible City » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs qui complètent le casting de « Invisible City »: