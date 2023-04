Liste des acteurs et personnages de « Grease : Rise of the Pink Ladies » : qui est qui dans la série Paramount+

Grease : Rise of the Pink Ladies est une comédie musicale romantique créée par Annabel Oakes pour Paramount+. C’est une préquelle du film à succès de 1978 « graisse”, avec John Travolta et feu Olivia Newton-John.

La serie basada en el musical teatral del mismo nombre de Jim Jacobs y Warren Casey tiene lugar en 1954, cuatro años antes de los eventos de Grease y sigue a cuatro estudiantes hartas e inadaptadas que se unen para provocar el pánico moral que cambiará a Rydell High pour toujours.

« Grease : la montée des dames roses» sortira le 6 avril 2023 et présentera un casting principal composé de Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson, Johnathan Nieves, Jason Schmidt, Maxwell Whittington-Cooper et Jackie Hoffman.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DANS « GREASE: RISE OF THE PINK LADIES »

1. Marisa Davila comme Jane Facciano

Marisa Davila, actrice et chanteuse américaine de 25 ans qui a participé à des séries Disney telles que « Super Giant Robot Brothers » et « My Big Fat Blonde Musical », assume le rôle de Jane Facciano, une étudiante assidue qui passe la dernière jours de son été avec le beau jock Buddy.

Marisa Davila dans le rôle de Jane Facciano dans la série « Grease : Rise of the Pink Ladies » (Photo : Paramount Plus)

2. Cheyenne Isabel Wells dans le rôle d’Olivia Valdovinos

« Grease : la montée des dames roses» marque les débuts d’actrice de Cheyenne Isabel Wells, qui était auparavant apparue comme interprète musicale dans « The Late Late Show » avec James Corden. Elle incarne Olivia Valdovinos, une élève de Rydell High qui aura une relation amoureuse avec le professeur d’anglais M. Daniels.

Cheyenne Isabel Wells dans le rôle d’Olivia Valdovinos dans la série « Grease : Rise of the Pink Ladies » (Photo : Paramount Plus)

3. Ari Notartomaso dans le rôle de Cynthia Zdunowski

Ari Notartomaso, qui a joué dans « Paranormal Activity : Family Links » (« Paranormal Activity : Next of Kin »), est chargé de donner vie à Cynthia Zdunowski, une étudiante qui cherche désespérément à rejoindre les T-Birds. Cependant, comme les précédentes, elle fondera les « Pink Ladies ».

Ari Notartomaso dans le rôle de Cynthia Zdunowski dans la série « Grease : Rise of the Pink Ladies » (Photo : Paramount Plus)

4. Tricia Fukuhara dans le rôle de Nancy Nakagawa

Tricia Fukuhara, reconnue pour son rôle dans « The Super Pops » et pour des projets comme « Totally WOW » et « Only Children », assume le rôle de Nancy Nakagawa dans la préquelle de « Grease ». Nancy est une créatrice de mode en herbe qui ne s’intéresse pas aux garçons ni aux rencontres.

Tricia Fukuhara dans le rôle de Nancy Nakagawa dans la série « Grease : Rise of the Pink Ladies » (Photo : Paramount Plus)

5. Shanel Bailey dans le rôle de Hazel

Shanel Bailey, qui a participé à des productions telles que « That Damn Michael Che », « The Good Fight » et « The Equaliser », incarne Hazel, une fille solitaire qui espère trouver sa place parmi les autres étudiants. Elle a un œil sur le sportif du lycée, Buddy.