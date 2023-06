Liste des acteurs et personnages de « Glamorous »: qui est qui dans la série Netflix

Créé, réalisé et écrit par Jordon Nardino, « Glamorous » est un Séries télévisées Netflix qui sera présenté en première au mois de la fierté, plus précisément le 22 juin 2023, et raconte l’histoire de Marco, un jeune queer qui, après avoir décroché son emploi de rêve dans le monde du maquillage, entame un incroyable voyage de découverte de soi au milieu du monde Chaos au travail et défis amoureux.

La fiction qui a aussi la réalisation de Todd Strauss-Schulson a reçu la commande d’un pilote sur The CW en février 2019, quatre mois plus tard, la chaîne américaine a rejeté le projet et trois ans plus tard elle arrive chez le géant du streaming et main dans la main de la même équipe créative.

« glamour » a dix épisodes et un casting composé de Kim Cattrall, Mlle Benny, Zane Phillips, Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris, Graham Parkhurst, Diana Maria Riva, Lisa Gilroy, Mark Deklin et Ricardo Chavir. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « GLAMOROUS »

1. Mlle Benny comme Marco Mejia

Acteur non binaire, chanteur et YouTuber connu pour « Love, Victor », « American Horror Story » et Fuller House, Miss Benny incarne Marco Mejía, un jeune homme queer qui décroche le travail de ses rêves aux côtés du légendaire magnat de l’Internet Madolyn Addison maquillage . Dans le processus, il en découvre plus sur son identité.

Miss Benny dans le rôle de Marco dans la série « Glamorous » (Photo : Netflix)

2. Kim Cattrall dans le rôle de Madolyn Addison

Kim Cattrall, actrice britannique surtout connue pour son rôle de Karen Thompson dans le film « Police Academy », d’Ema ‘Emmy’ Hasure dans le film « Mannequin » et de Samantha Jones dans la série « Sex and the City », donne vie à à Madolyn Addison, PDG et fondatrice de la marque de cosmétiques Glamorous.

Kim Cattrall dans le rôle de Madolyn dans la série « Glamorous » (Photo : Netflix)

3. Zane Phillips comme Tchad

Zane Phillips, qui a participé à des productions telles que « Legacies », « Fire Island » et « Partner Track », assume le rôle de Chad dans la série « glamour”. Il s’agit du fils de Madolyn, directeur commercial de l’entreprise de sa mère et il veut être à la hauteur de ses attentes.

Jade Payton en Venetia et Zane Phillips en Chad dans la série « Glamorous » (Photo : Netflix)

4. Jade Payton comme Vénétie

Jade Payton, qui est apparue dans « Good Game », « Juicy Stories », « iZombie », « Daybreak », « Dynasty » et « The Rookie », est chargée de jouer Venetia, l’assistante principale de Madolyn qui aide Marco lorsqu’elle rejoint le équipe du légendaire magnat du maquillage.

5. Michael Hsu Rosen comme Ben

Michael Hsu Rosen, acteur et danseur américain surtout connu pour avoir joué Jayden dans « Pretty Smart » et Nabil dans « Tiny Pretty Things », endosse le rôle de Ben, le graphiste de la société de Madolyn Addison qui finit par devenir un ami de Marco.

Michael Hsu Rosen comme Ben, Miss Benny comme Marco, Jade Payton comme Venetia et Ayesha Harris comme Britt dans la série « Glamorous » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Glamorous »: