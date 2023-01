Liste des acteurs et personnages de « Freeridge » : qui est qui dans le spin-off de « On My Block »

Même si « On My Block » s’est terminé le 4 octobre 2021 après quatre saisons., la série netflix aura un spin-off intitulé « Freeridge ». La fiction dérivée réalisée par Arlyn Richardson suit quatre adolescents qui tentent d’inverser une malédiction après qu’une ancienne boîte particulière leur ait apporté toutes sortes de malheurs.

La série mettant en vedette Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor et Ciara Riley Wilson compte huit épisodes qui seront diffusés le 2 février 2023 sur la plateforme de streaming populaire.

Ils font également partie du casting de « freeridge» Peggy Blow, JR Villarreal, Jean Paul, Zaire Adams, Michael Solomon, Jami Alix, Paula Garcés et Eric Neil Gutiérrez, mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FREERIDGE »

1. Keyla Monterroso Mejia comme Gloria

Keyla Monterroso Mejía, connue pour jouer l’actrice en herbe María Sofía dans « Curb Your Enthusiasm » et l’assistante enseignante farfelue Ashley dans « Abbott Elementary », joue Gloria, la chef d’équipe. C’est une jeune femme intelligente, déterminée, mature et ambitieuse.

Keyla Monterroso Mejia dans le rôle de Gloria dans la série « Freeridge » (Photo : Netflix)

2. Bryana Salaz comme Inès

Bryana Salaz, qui a participé à « The Voice » en 2014 et joué dans des séries comme « Malibu Rescue » et « Team Kaylie », assume le rôle d’Inés, la sœur cadette de Gloria qui est l’agent du chaos du groupe. Selon la description de Netflix, « non seulement il ne suit pas les règles, il ne sait même pas qu’elles existent (et est heureux de maintenir cette ignorance béate)”.

Bryana Salaz dans le rôle d’Inés dans la série « Freeridge » (Photo : Netflix)

3. Ciara Riley Wilson dans le rôle de Demi

Ciara Riley Wilson, qui a joué un rôle majeur dans le film d’action en direct «Kim Possible» de 2019 et est apparue dans deux vidéoclips de Joshua Bassett, devrait jouer Demi, le membre le plus optimiste et le plus spirituel des Core Four. .

Ciara Riley Wilson dans le rôle de Demi dans la série « Freeridge » (Photo : Netflix)

4. Tenzing Norgay Trainor dans le rôle de Cameron

Tenzing Norgay Trainor, qui jouait auparavant le petit frère Parker Rooney dans la comédie familiale de Disney « Liv et Maddie », est chargé de jouer Cam, un suranalyseur constant. « Je suis ravi que les gens voient qu’il est normal de ne pas tout comprendre et de ne pas tout savoir, mais aussi de se défendre et d’être fort.», a déclaré Trainor à propos de son personnage dans «freeridge”.

Tenzing Norgay Trainor dans le rôle de Cameron dans la série « Freeridge » (Photo : Netflix)

5. Zaïre Adams comme André

Zaire Adams, qui jouait auparavant le rôle de la version adolescente de Seth Novacelik dans la série « Senior Year », joue maintenant Andre, le petit ami de Cameron, dans la nouvelle série Netflix.