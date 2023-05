Liste des acteurs et personnages de « False Profile »: qui est qui dans la série colombienne Netflix

Créé par Pablo Illanes, «Faux profil » c’est une Série Netflix colombienne qui suit Camila, une femme qui utilise un profil de rencontre pour rencontrer son prince charmant, cependant, après une romance idyllique, elle se retrouve piégée dans un labyrinthe d’apparences trompeuses qui mène à un monde de sexe interdit et de pouvoirs capables de tuer.

Le drame érotique qui prétend avoir le même succès que des séries comme « Pressentiment” et « Ritmo Salvaje » a dix épisodes réalisés par Klych López Peña et Catalina Hernández, et sera présenté en première le 31 mai 2023 sur la plateforme de streaming populaire.

Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González, Víctor Mallarino, Mauricio Henao, Lincoln Palomeque, Felipe Londoño, Juliana Galvis, María Luisa Flores, Juan Pablo Posada, Julián Cañeque Cerati, Iván Amozurrutia et Carmenza Gómez composent le casting principal de «Faux profil”.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FAKE PROFILE »

1. Carolina Miranda comme Camila Roman

Carolina Miranda, connue principalement pour son rôle de Vicenta Acero « La Coyote » dans la série Telemundo « Señora Acero » et Elisa Lazcano dans le série netflix « Qui a tué Sara ? », joue Camila Román, une femme rencontre le supposé homme idéal sur une application de rencontres et après avoir découvert la supercherie, elle décide d’enquêter et de ruiner ses plans.

Carolina Miranda joue Camila, la belle femme trompée par un homme qu’elle a rencontré dans « False Profile » (Photo : Netflix)

2. Rodolfo Salas comme Fernando Castell/Miguel Estevez

Rodolfo Salas, un acteur vénézuélien connu pour son rôle de Daniel Valencia dans la telenovela Telemundo « Betty in NY » et du Dr Arturo Molina dans « Médicos, línea de vida », assume le rôle de Fernando Castell, l’homme que Camila rencontre et plus tard il découvre qu’il s’agit en fait de Miguel Estévez, fiancé à Ángela Ferrer.

Rodolfo Salas dans le rôle de Fernando Castell/ Miguel Estévez dans la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

3. Manuela González comme Angela Ferrer

Manuela González, qui a déjà participé à des feuilletons tels que « Ils m’appellent Lolita », « El inútil », « Ángel de la guarda, ma douce compagnie », « La saga, affaire de famille », « Dans les talons d’Eva », « La la belle Ceci et l’insouciante », « Le Seigneur des cieux » et « Novia para dos », incarne Ángela Ferrer dans « Faux profil”. C’est la petite amie de Miguel Estévez.

Manuela González dans le rôle d’Ángela Ferrer dans la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

4. Victor Mallarino comme Ferrer

Victor Mallarino, réalisateur, producteur et acteur colombien d’origine espagnole, connu pour ses feuilletons tels que « La Tía Julia y el escribidor », « Pourquoi diable? », « La petite soeur », « Médecin de famille », « Desperate housewives ”, « The English Teacher » et « La perfide », donnent vie au père d’Ángela Ferrer qui découvre bientôt la relation qui existe entre son gendre et Camila.

Victor Mallarino dans le rôle de Ferrer dans la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

5. Lincoln Palomeque comme David

Lincoln Palomeque, qui est apparu dans « Sept fois aimé », « Tu m’aimeras sous la pluie », « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare », « Mariée pour deux », « Les poupées de la mafia », « La reine du sud « , « Qui es-tu? », « Santa diabla », « Señora Acero » et « Café con aroma de mujer », il joue David.

Camila (Carolina Miranda) et David (Lincoln Palomeque) dans la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs qui complètent le casting de « False Profile »: