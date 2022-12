Liste des acteurs et personnages de « Big Sky » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

La deuxième saison de « Big Sky », Série musicale argentine Netflix qui suit un groupe d’amis qui tentent de sauver de la faillite un parc aquatique spécialisé dans le wakeboard, a été renouvelé peu de temps avant la première du premier opus et arrivera sur la plateforme de streaming populaire le 30 décembre 2022.

Dans les nouveaux épisodes de cette histoire d’amour, de musique et de sport, créée par Jorge Edelstein (« Soy Luna ») et produite par Non Stop, les protagonistes doivent faire face à une nouvelle menace pour l’avenir de l’hôtel situé au milieu du Delta.

Pilar Pascual, Abril di Yorio, Víctor Varona, Guido Messina, Francisco Bass, Luan Brum, Byron Barbieri et Martín Tecchi sont les acteurs qui reviennent pour la deuxième saison de « grand ciel”. Alors rappelons-nous qui est qui dans les prochains chapitres du Série Netflix argentine.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « CIELO GRANDE »

1. Pilar Pascual dans le rôle de Stefania ‘Steffi’ Navarro

Pilar Pascual, dont on se souvient pour avoir joué Mia dans le drame musical jeunesse « Go! Vivez à votre façon ! » revient dans le rôle de Steffi Navarro, qui voyage du Mexique à Tigre, à Buenos Aires, pour échapper à un secret de famille. En plus de participer à une compétition de wakeboard, il se bat pour la survie de l’hôtel.

Pilar Pascual dans le rôle de Stefania ‘Steffi’ Navarro dans la série argentine « Cielo Grande » (Photo : Netflix)

2. April di Yorio comme Luz Aguilar

Abril di Yorio, qui a participé au film « Ce qu’ils appellent l’amour » (2012) et à la série « Los protectores » (2021), reprend son rôle de Luz Aguilar dans le deuxième volet de « grand ciel”. Il s’agit d’une des employées de l’hôtel, comme Steffi, elle a une histoire inachevée.

Abril di Yorio dans le rôle de Luz Aguilar dans la série argentine « Cielo Grande » (Photo : Netflix)

3. Victor Varona dans le rôle d’Antonio ‘Tony’

Víctor Varona, plus connu pour avoir joué Silverio Gil dans la série « Comme, la légende », revient dans le rôle d’Antonio, l’entraîneur de Steffi qui rencontre l’un de ses amours du passé : Luz. Que va-t-il leur arriver dans les nouveaux épisodes ?

Víctor Varona dans le rôle d’Antonio ‘Tony’ dans la série argentine « Cielo Grande » (Photo : Netflix)

4. Guido Messina comme Julian

Guido Messina, connu pour avoir donné vie à Alex Gutiérrez dans la série originale de Disney Channel Latin America, « Bia », reprend son rôle de Julián, l’amoureux de Steffi, avec qui il s’est embrassé à la fin du premier épisode. Natasha a également montré de l’intérêt pour lui.

Guido Messina dans le rôle de Julián dans la série argentine « Cielo Grande » (Photo : Netflix)

5. Giulia Guerrini comme Natasha Rossi

Giulia Guerrini revient en tant que méchante de « grand ciel”, Natasha Rossi, qui « est une compétitrice internationale de wakeboard bien connue, une grande athlète. Elle et Steffi avec Tony faisaient partie de la même équipe, mais quelque chose s’est passé entre eux et il semble que Natasha ait étouffé quelque chose et à partir de là, elle veut rendre la vie de Steffi misérable.», a expliqué l’actrice à Spoiler Bolavip.