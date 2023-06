Liste des acteurs et personnages de « And Just Like That… » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

« Et Juste Comme Ça…», suite de la série « Sex and the City » créée par Darren Star, revient avec une deuxième saison et avec une grosse surprise pour les fans de la Série HBO Max: Kim Cattrall reviendra dans le rôle de Samantha Jones. Bien que ce ne soit qu’un camée, c’est quelque chose qui excite les téléspectateurs.

Les deux premiers épisodes du deuxième volet seront diffusés le 22 juin 2023 et les neuf à venir seront diffusés chaque semaine le jeudi. Dans les nouveaux chapitres, la relation entre Miranda et Che fait face à quelques problèmes, en plus, Carrie se rapproche à nouveau d’Aidan.

Bien sûr, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reviennent en tant que stars de « Et juste comme ça… ». De la même manière, des acteurs comme Mario Cantone, Evan Handler, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Sara Ramirez et Karen Pittman reviennent. Ils sont rejoints par Kim Cattrall, Candice Bergen et John Corbett.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 2 DE « ET JUSTE COMME ÇA… »

1. Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker, qui a également joué dans « Footloose », « Hocus Pocus », « The First Wives Club », « State and Main », « The Family Stone », « Smart People », « New Year’s Eve » et « Escape from Planet Earth », reprend son rôle de Carrie Bradshaw, qui dans le nouvel épisode poursuit son chemin de transformation et retrouvera apparemment l’amour sous un visage familier.

2. Cynthia Nixon dans le rôle de Miranda Hobbes

Cynthia Nixon, qui est apparue dans « Prince of the City », « Amadeus », « The Murder of Mary Phagan », « Addams Family Values », « Baby’s Day Out », « Little Manhattan », « The Babysitters » et « 5 Flights » Up », revient en tant que Miranda Hobbes, qui dans la deuxième saison de « Et Juste Comme Ça…» retourne à Los Angeles et commence la paperasse pour divorcer de Steve.

3. Kristin Davis dans le rôle de Charlotte York Golden Blatt

Kristin Davis, qui faisait partie de séries comme « General Hospital », « Dr. Quinn, Medicine Woman », « Melrose Place », « Seinfeld », « Friends », « Will & Grace » et « Bad Teacher » jouent à nouveau Charlotte York Goldenblatt. Maintenant, la propriétaire de la galerie d’art doit s’adapter au parcours de découverte de soi de ses enfants.

4. Kim Cattrall dans le rôle de Samantha Jones

Kim Cattrall, actrice britannique surtout connue pour son rôle de Karen Thompson dans le film « Police Academy », en tant qu’Ema ‘Emmy’ Hasure dans le film « Mannequin » et pour sa nouvelle série Netflix « Glamorous », revient en tant que Samantha Jones dans un Spectaculaire camée dans la finale de la saison 2 de « Et Juste Comme Ça…”

5. Sara Ramirez comme Che Diaz

Sara Ramírez, connue pour son rôle de chirurgien Calliope ‘Callie’ Torres dans le drame médical populaire « Grey’s Anatomy », reprend son rôle de Che Díaz dans les nouveaux chapitres de la série HBO Max, qui approfondira davantage la relation amoureuse de le podcasteur queer influent avec Miranda.

