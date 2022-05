Liste des 10 meilleures séries HBO Max à se gaver

Les plateformes de streaming sont là pour rester. Bien qu’auparavant Netflix était le service qui dominait comme la seule application avec des milliers de contenus disponibles dans son catalogue, aujourd’hui nous avons Disney+, hbo maxPrime Video, Paramount +, Star Plus, parmi tant d’autres, chaque plateforme avec son contenu exclusif afin de gagner de nouveaux abonnés.

Sans aucun doute, l’une des plateformes qui s’est le plus développée ces derniers temps est HBO Max, avec des productions majeures telles que les séries originales de HBO, divers films produits par Warner Bros. (y compris des titres tels que Harry Potter ou les films CC), et de nouvelles séries exclusives qui font partie de leur label MaxOriginals.

Avec tant de choses à voir dans HBO Max, vous pouvez trouver ici une liste de 10 des séries les plus populaires sur la plateforme, étant des histoires de genres différents qui vous garantiront un bon moment pendant que vous profitez d’un marathon l’après-midi.

euphorie







Il est inutile de parler du succès qui a été »euphorie » au début de 2022, les fans en faisant la série dont on parle le plus sur tout Twitter, dépassant même la série épique » Game of Thrones ». La série créée par Sam Levinson est un conte brut sur l’adolescence et la drogue qui est complété par un grand casting d’actrices telles que ZendayaHunter Schafer, Sydney Sweeney, entre autres, étant sans aucun doute la nouvelle bombe de HBO.

La série compte actuellement deux saisons avec 8 épisodes d’une durée d’environ une heure chacun.

pacificateur







Le directeur James Gunn ne déçoit jamais dans les histoires de super-héros, et ce n’est pas une exception avec cette nouvelle série mettant en vedette Jean Cena Quoi »pacificateur », un héros un peu désemparé et un peu idiot qui s’est vu confier la mission de sauver le monde. La série contient de grands personnages comme le Vigilante joué par Freddie Stroma, et beaucoup d’humour absurde, mais avec une histoire qui touche le cœur de chaque spectateur.

Élevé par les loups







Une aventure de science-fiction à grande échelle qui couvre un grand nombre de genres tels que la terreur, la violence et une intrigue complexe. L’histoire se concentre sur la mère et le père, deux êtres qui s’échappent d’une terre dévastée par la guerre. En atteignant l’exoplanète connue sous le nom de Kepler 22b, ils auront pour tâche de mettre en gestation des embryons pour créer une nouvelle colonie humaine, mais comme vous pouvez l’imaginer, les choses ne seront pas si simples, donnant lieu à une histoire de survie et de guerre.

Quelqu’un quelque part







comédie mettant en vedette Bridget Everett qui transforme votre histoire en un endroit heureux et bien plus encore. Une série légère mais qui approfondit le sentiment d’appartenance, d’amitié adulte et d’acceptation de la direction de nos vies.

Friponne







Une série comique très intelligente qui explore divers thèmes de la vie réelle, dans une histoire où une femme crée une campagne pour lancer un magazine érotique pour femmes. Une série qui n’emprunte pas les chemins faciles et qui échelonne son intrigue au fur et à mesure qu’elle avance dans ses chapitres.

Les Sopranos

Considérée comme une série culte et que tout amateur de productions télévisées doit voir à un moment donné. Dans »Les Sopranos », nous verrons un homme essayer de régler ses problèmes familiaux avec une famille très différente : la mafia. Cette histoire était l’une des plus grandes productions de HBO et est désormais entièrement disponible sur la plateforme HBO Max.

La ville est notre







»La ville est à nous » marque le retour de David Simon à HBO, créateur de la populaire série »The Wire ». Dans cette nouvelle production, nous rencontrerons le journaliste qui est impliqué dans un terrible conflit lorsqu’il adapte un livre journalistique sur la corruption des forces de l’ordre.

veep







Série comique politique qui fait la satire du travail de vice-président des États-Unis. Avec son histoire se terminant en 2019 avec un total de 7 saisons, »veep » est un grand représentant des productions humoristiques de tous les temps, ayant de la comédie à donner et à distribuer, dans un environnement où les » questions sérieuses » sont traitées.

Starstruck

»Starstruck » est la combinaison parfaite de la comédie romantique et de la série sur les adultes dans la trentaine qui sont totalement en désordre. L’histoire se concentre sur Jessie, une jeune femme qui tente de survivre à Londres et qui, par le destin, se retrouve au lit avec un acteur célèbre, donnant lieu à une intrigue alambiquée mais amusante.

Silicon Valley







La série »Steve Jobs », enfin pas exactement. »Silicon Valley » est une comédie qui suit un groupe de jeunes qui cherchent à réussir dans le monde de la technologie, faisant référence à la marque Apple déjà bien connue. Bien que ces jeunes aient tout le désir du monde, atteindre leur but ne sera pas si facile, ce qui conduira à une série de catastrophes où ils verront grandir leurs rêves et leur amitié.