Liste de toutes les allégations troublantes contre Bill Gates jusqu’à présent

À la suite de l’annonce de Melinda et Bill Gates selon laquelle ils mettaient fin à leur mariage de 27 ans, de plus en plus d’allégations se font jour au sujet de Gates et de ce qui aurait pu causer la scission.

Le fondateur de Microsoft est souvent présenté comme l’un des milliardaires les plus terre-à-terre du monde, mais si l’on en croit ces allégations, la personnalité publique philanthropique de Gates a peut-être caché un passé personnel plus sombre.

À partir des allégations d’une affaire, d’une inconduite au travail, d’une mauvaise gestion des allégations de harcèlement sexuel et d’une relation inhabituelle avec Jeffrey Epstein, un examen minutieux monte contre Gates de la manière la plus peu flatteuse.

Les allégations menacent l’image que l’homme d’affaires a cultivée et expliquent peut-être sa séparation d’avec sa femme depuis près de trois décennies.

Voici une liste de toutes les allégations contre Bill Gates jusqu’à présent:

1. Gates aurait eu une liaison avec un employé de Microsoft.

Gates aurait entretenu une relation amoureuse avec un ingénieur de Microsoft, ce qui l’a conduit à démissionner du conseil d’administration de la société en 2020.

Le Wall Street Journal cite «des gens familiers avec le sujet», mais ne nomme pas l’employé en question.

Après avoir affirmé avoir eu une relation sexuelle avec le fondateur de Microsoft, le conseil d’administration de la société a engagé un cabinet d’avocats pour enquêter sur la relation.

Le Journal affirme que certains membres du conseil ont estimé qu’il n’était plus approprié pour Gates de rester au conseil d’administration de la société de logiciels. Ils affirment que Gates a quitté l’entreprise avant la fin de l’enquête.

Cependant, un porte-parole de Gates a déclaré: « Il y a eu une affaire il y a près de 20 ans qui s’est terminée à l’amiable. La décision de Bill de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette question. En fait, il avait exprimé le souhait de passer plus de temps sur sa philanthropie a commencé plusieurs années plus tôt. «

Un porte-parole de Microsoft a par la suite confirmé que la société avait ouvert une enquête après que des inquiétudes aient été exprimées en 2019 au sujet de la relation présumée, qui avait été initiée en 2000.

2. Gates a été accusé de conduite inappropriée au travail.

Des allégations distinctes contre le magnat du logiciel affirment que Gates «s’est forgé une réputation de conduite douteuse dans les milieux de travail».

Il a été allégué que Gates avait poursuivi des femmes qui travaillaient pour lui chez Microsoft et la Fondation Bill et Melinda Gates à plusieurs reprises.

Plusieurs sources ont affirmé que Gates avait adopté un comportement qu’elles jugeaient inapproprié pour une personne avec son pouvoir et son influence.

D’autres, cependant, disent que Gates a donné aux femmes un espace pour rejeter ses avances et n’a pas fait pression sur les femmes pour qu’elles acceptent ses flirts pour le bien de leur carrière.

Les sources affirment que ces incidents se sont produits tout au long du mariage de Gates, ce qui explique peut-être pourquoi sa relation avec Melinda s’est dissoute.

Gates a rencontré Melinda alors qu’elle travaillait en tant que chef de produit, un aspect de leur relation souvent mis en avant dans les médias. Mais de nouvelles affirmations suggèrent qu’elle n’était pas la seule employée sur laquelle il se tournait.

«Si cela vous met mal à l’aise, faites comme si cela ne s’était jamais produit», aurait écrit Gates dans un e-mail à un employé qu’il avait regardé faire une présentation avant de l’inviter immédiatement à dîner.

Encore une fois, un porte-parole de Gates a nié les allégations de mauvais traitements et a qualifié les rumeurs autour de son divorce de «décevantes».

«Les rumeurs et les spéculations entourant le divorce de Gates deviennent de plus en plus absurdes», ont-ils ajouté. «Et il est malheureux que des personnes qui ont peu ou pas de connaissance de la situation soient qualifiées de« sources ».»

4. Gates n’a pas renvoyé son gestionnaire financier après une allégation de harcèlement sexuel.

Il a également été affirmé que Melinda n’était pas satisfaite de la manière dont son mari avait traité une plainte pour harcèlement sexuel contre son gestionnaire financier de longue date. La réclamation précédemment non divulguée a eu lieu en 2018.

Melinda avait exhorté Gates à ouvrir une enquête externe sur les allégations, mais Gates a choisi de régler l’affaire de manière confidentielle. Michael Larson, le gestionnaire financier, est toujours en poste.

5. Gates avait une relation douteuse avec Jeffrey Epstein.

Ensuite, il y a les relations de Gates avec Jeffrey Epstein, avec qui il aurait interagi à plusieurs reprises. Gates a rencontré Epstein pour la première fois en 2011, 3 ans après qu’Epstein ait plaidé coupable d’avoir sollicité la prostitution d’un mineur.

On pense que Melinda était mal à l’aise avec les interactions de Gates avec le délinquant sexuel. Le même mois où un article a été publié sur la visite de Gates dans le tristement célèbre manoir d’Epstein, Melinda aurait rencontré pour la première fois des avocats spécialisés en divorce.

Bien que Gates ait nié avoir eu une amitié étroite avec Epstein, des allégations récentes de sources non divulguées indiquent que le couple était proche.

«Aller chez Jeffrey était un répit de son mariage. C’était un moyen de s’éloigner de Melinda », affirment des sources, alléguant qu’Epstein a donné des conseils à Gates sur la façon d’échapper à son mariage« toxique ». Gates, à son tour, aurait encouragé Epstein à réhabiliter son image publique. L’explication publique de ces réunions est que Gates poursuivait Epstein pour des raisons philanthropiques et pour accéder à son réseau.

Un représentant de Gates a déclaré: «[This] la caractérisation de ses rencontres avec Epstein et d’autres sur la philanthropie est inexacte, y compris qui y a participé. De même, toute affirmation selon laquelle Gates a parlé de son mariage ou de Melinda de manière désobligeante est fausse.

