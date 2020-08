Liste de lecture de l’hôpital Saison 2: Quand Netflix prévoit de l’abandonner !!

Sous la direction de Shin Won, Ho Hospital Playlist est une série dramatique sud-coréenne originale sous licence Netflix. Lee Woo Jung en tant qu’écrivain de l’émission. La première saison a un total de douze épisodes. Et l’émission est l’une des séries dramatiques les plus sud-coréennes diffusées sur Netflix. Après une saison réussie, tout le monde a désespérément besoin de connaître la saison 2.

Date de sortie de la playlist de l’hôpital Saison 2:

Le diffuseur tvN est responsable du renouvellement de la deuxième saison. En raison de sa popularité énorme et de ses notes incroyables. Il reviendra sur Netflix en 2021. Mais jusqu’à présent, la date de sortie exacte n’est pas disponible. Pendant ce temps, l’émission pourrait subir des retards en raison de la pandémie mondiale et du verrouillage. Nous pouvons nous attendre à une annonce après que cet écart se soit écoulé.

Attentes de l’intrigue de la saison 2:

Cette série dramatique coréenne est centrée sur la vie et l’histoire du docteur et des infirmières travaillant au centre médical de Yulje. Il y a cinq médecins en chef qui sont ensemble du collège. Nous assistons à la saison dernière enfin Ik June exprime ses sentiments pour Song Has. Avant même d’entendre une réponse, il demande à Song de prendre son temps. Et part pour une conférence en Espagne. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une rencontre maladroite ou joyeuse. Pendant ce temps, Seok Hyeong a une vision heureuse de l’avenir après avoir pris la décision de rester à l’hôpital. La saison à venir reliera les points d’où elle est partie. Nous pouvons nous attendre à des épanouissements, des déchirements, des confusions et bien d’autres. Ce sera un voyage en montagnes russes.

Acteurs et artistes pour la saison 2:

Les anciens leads reprendront leurs rôles si tout se passe bien. Jo-Jung-Suk, YooYeon-Seok, Jung Kyung-ho, Kim Joon-Wan, Kim Date Myung, Neon Mido et autres acteurs de soutien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂