Liste complète: toutes les séries renouvelées par Netflix

Le service stremaming Netflix Elle compte plus de 200 millions d’abonnés dans le monde et pour rester la plate-forme la plus populaire de toutes, bien au-dessus d’Amazon Prime Video et de Disney +, elle offre à ses utilisateurs le meilleur de leur bibliothèque. C’est pour ça que Au cours des dernières heures, ils ont révélé ce que toutes leurs séries ont été renouvelées jusqu’à présent et nous verrons encore plus de saisons. Nous en connaissons déjà certains, mais au cas où vous n’en auriez pas connaissance, nous vous apportons la liste complète avec tous. Ne le manquez pas pour être au courant!

+ Toutes les séries renouvelées par Netflix:

– Choses étranges

Créé par les frères Matt et Ross Duffer, tourne actuellement sa quatrième saison. Bien qu’il n’y ait pas de révélation d’intrigue, nous avons des teasers de ses acteurs, tels que David Harbour commentant que nous verrons un nouveau Jim Hopper et Finn Wolfhard déclarer que ce sera la partie la plus sombre à ce jour. Il n’a toujours pas de date de sortie confirmée et l’annonce imminente est attendue.







– Le braquage d’argent

Le programme espagnol qui est arrivé sur la plate-forme et est devenu un succès mondial s’achèvera avec sa cinquième et dernière saison. Les fans attendent que Netflix révèle la date de sortie exacte pour savoir ce qui se passe après ce qui a été vu dans le dernier épisode: Alicia Sierra découvrant The Professor, tandis que le reste du groupe est à l’intérieur de la Banque d’Espagne.

– L’Académie des parapluies

Après une période sans action en raison de la pandémie de Covid-19, à la mi-février, les tournages de la troisième saison ont commencé. Là, ils nous présenteront la Sparrow Academy, une nouvelle académie de super-héros qui a déjà ses acteurs confirmés. La date de sortie est inconnue, mais des rumeurs indiquent que ce sera en mai 2022.







– Bridgerton

La deuxième saison est déjà en production et a fait sensation parmi les fans après avoir confirmé que Regé-Jean Page ne reviendra pas en tant que duc de Hastings, qui a conduit à la critique de sa créatrice, Shonda Rhimes. Pour le moment, il n’y a pas de date, bien qu’ils indiquent qu’elle arriverait d’ici la fin de cette année ou au début de 2022. De plus, a été renouvelé pour une troisième et quatrième tranche.







– Élite

Fin 2020, les réseaux sociaux en streaming ont confirmé la fin du tournage et Il a été récemment annoncé que la quatrième saison serait disponible à partir du 18 juin, en plus de une partie 5 qui est en cours. Il y aura une rénovation presque totale, à mesure que de nouveaux acteurs sont arrivés et d’autres plus connus à gauche, comme Danna Paola, Ester Exposito, Mina El Hammani, Alvaro Rico et Jorge Lopez.







– La Couronne

La série qui a le mieux représenté Netflix aux Golden Globes et à des prix tels que les SAG Awards pour sa quatrième saison, dont la première a eu lieu en 2020. La fiction a été renouvelée pour une cinquième et sixième tranche, où il y aura également des changements dans sa distribution. Ils seront: Imelda Staunton (Reine Elizabeth II), Lesley Manville (Princesse Margaret), Jonathan Pryce (Prince Philip), Elizabeth Debicki (Lady Di) et Dominic West (Prince Charles).

– Lucifer

La saison 5B de Lucifer sera disponible à partir du 28 mai, selon le rapport Netflix qui a été réalisé récemment. Pour la bonne nouvelle des fans, aura une sixième partie qui a déjà fini le tournage, selon la publication de son protagoniste, Tom Ellis, qui a déjà dit au revoir avec un message émotionnel.







– Éducation sexuelle

Le 9 septembre, ils ont annoncé que le troisième saison était déjà en cours, et début avril, il a été officialisé que la production était terminée. Les fans attendent toujours la date de sortie, mais elle devrait faire partie de la bibliothèque de contenu dans la seconde moitié de cette 2021.







– Toi

La troisième saison de toi C’est également l’un des plus attendus des téléspectateurs, et jusqu’à présent, nous savons seulement que aura dix épisodes et il y aura de nouveaux acteurs. Saffron Burrows, Dylan Arnold, Tati Gabrielle, Michaela McManus, Shannon Chant-Kent et d’autres se joindront à Penn Badgley et Victoria Pedretti. On estime qu’il arrivera en 2021.







– Ciel rouge

Le nouveau d’Álex Pina a également été un succès depuis sa création cette année avec un nouveau spectacle mettant en vedette Lali Espósito, Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Yany Prado et Asier Etxeandía. La deuxième partie sera disponible à partir du 23 juillet avec huit chapitres de 25 minutes.







– Lupin

En seulement douze jours, il a atteint 70 millions de vues et faisait partie du Top 10 des contenus les plus regardés dans plus de 30 pays. La deuxième partie est déjà filmée et Netflix a annoncé qu’elle la sortirait « prochainement », une durée estimée pour les mois de juin et septembre 2021.

– Qui a tué Sara?

Le thriller à succès de cette année est arrivé le 24 mars avec une histoire de mystère et de vengeance qui a captivé le public du monde entier, menant le Top 10 en dehors de l’Amérique latine. La bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir partie 2 du programme, car Netflix a confirmé qu’il arrivera le 19 mai.