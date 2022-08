Liste complète : toutes les séries originales que HBO Max retirera de son catalogue

hbo max

Suivez le scandale au sein de HBO Max pour les mouvements d’entreprise de Warner Bros. Discovery. Maintenant, ils ont annoncé la série qu’ils supprimeront complètement du catalogue.

© HBOMaxListe complète : toutes les séries originales que HBO Max retirera de son catalogue.

Les fusions entre entreprises ont généralement une certaine attente positive lorsqu’on imagine ce que deux entreprises peuvent faire en unifiant leur contenu, mais la réalité est que, comme on l’a vu avec Disney et Fox, actuellement WarnerMedia et Découverte Ils sont l’exemple clair des conséquences que peut avoir une union de ce type. Tous les chemins mènent pour que le service de streaming HBO Max en soit victime et on sait déjà quels titres originaux ne seront plus jamais revus dans sa bibliothèque.CA.

La première bombe a explosé début août lorsque l’annulation de Fille chauve-souris, éveillant ainsi les premiers appels à l’attention sur ce qui s’est passé. À ce sujet, Découverte de Warner Bros. mentionné: « La décision de ne pas libérer Batfirl reflète le changement stratégique de notre leadership concernant l’univers DC et HBO Max ». Cependant, les manœuvres s’enchaînent et touchent directement la plateforme.

Suite à l’approbation de la fusion, le PDG et président de Global Streaming, JB Perrettea expliqué que L’idée pour 2023 est que le streaming HBO Max fusionne avec Discovery +. Ces dernières semaines, des licenciements massifs ont été signalés sur la plateforme et des retraits de son propre contenu car il ne suit pas la ligne envisagée par la nouvelle société.

De l’entreprise, ils ont expliqué: «Alors que nous travaillons pour rassembler nos catalogues de contenu sur une seule plate-forme, nous apporterons des modifications aux offres de contenu disponibles à la fois sur HBO Max et Discovery +. Cela inclura la suppression de certains contenus des deux plateformes.”. Ils ont ajouté : « Dans le même temps, nous commençons déjà à rassembler nos catalogues de contenu, comme le lancement du nouveau hub CNN Originals sur Discovery + et une collection organisée de contenu Magnolia Network bientôt disponible sur HBO Max. ».

Cette semaine le milieu date limite Il a rapporté que les séries animées et celles sans scénario ne feront plus partie de la plateforme. Ce sont deux genres de contenus qui n’auront pratiquement pas leur place dans le streaming et il est déjà annoncé que d’autres licenciements d’employés directement liés à ces espaces sont à prévoir. Connaître toutes les émissions qui seront supprimées de HBO Max !

+Les séries qui seront supprimées de HBO Max :

-12 Dates de Noël

-À propos d’hier soir

-Aquaman : Roi de l’Atlantide

-Assez proche

-Aventure en détention

-Dodo

-La prochaine grande créatrice d’Ellen

-Elliott de la Terre

-Esme & Roy

-Les Fungies !

-Génération Hustle

-Générer + ion

-Train à l’infini

-Petite Ellen

-Mao Mao, héros du cœur pur

-Messy va à Okido

-Le terrain de jeu magique de Mia

-Mighty Magiswords

-Mon dîner avec Hervé

-Ma maman, ton papa

-Odo

-OK KO ! – Soyons des héros

-Le spectacle Ollie & Moon

-Pac-Man et les aventures fantomatiques

-La poursuite du bonheur de Ravi Patel

-Sélectionnez les promotions de Sesame Street

-Faites-le grand, faites-le petit

-Compartir

-Gargouillis

-Île du camp d’été

-Le spectacle pas trop tard avec Elmo

-Le lapin en fuite – spécial

-Théodosie

-Tig and Seek

-Oncle grand-père

-Victor et Valentino

-Dinosaures Yabba Dabba

