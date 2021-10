Liste complète: toutes les séries Netflix diffusées en novembre 2021

Le dixième mois de l’année commence à toucher à sa fin et nous nous rapprochons de plus en plus vite de l’avant-dernier mois, qui aura plus de contenu qui surprendra les millions d’abonnés du service de streaming Netflix. Octobre a été marqué par le succès de Le jeu du calmar, mais peut-être qu’il sera dépassé par certaines des nouvelles productions que nous vous montrerons ensuite. Ce sont les prochaines séries à arriver sur la plateforme en novembre 2021 !

+ Série Netflix diffusée en novembre 2021

– Grande Bouche | Saison 5

Jour de la sortie: 5 novembre

Confessions romantiques, tirades et rumeurs impitoyables sont déclenchées alors que les vers de haine et les insectes amoureux pénètrent dans le cœur du groupe.

– Narcos : Mexique | Saison 3

Jour de la sortie: 5 novembre

Une nouvelle génération de patrons de la drogue se bat pour le pouvoir, la presse cherche la vérité et les agents de l’État marchent sur la fine ligne entre justice et corruption.

– Boutique d’échange

Jour de la sortie: 5 novembre

Les meilleures affaires sont sur l’émission de radio Swap Shop ! Les collectionneurs de voitures, de bandes dessinées, de statues de clowns et de mille autres choses le savent déjà… et ils sont tout ouïe.

– Le tueur improbable : mini-série

Jour de la sortie: 5 novembre

Cette série met en scène comment un homme qui prétend avoir été témoin de l’assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme a réussi à éviter les conséquences d’un homicide.

– Club d’Istanbul

Jour de la sortie: 5 novembre

Dans les années 50 à Istanbul, une mère tente de renouer avec sa fille après 17 ans. Basé sur une histoire vraie.

– Arcane

Jour de la sortie: 7 novembre

Alors que la discorde sépare les villes jumelles de Piltover et de Zaun, deux sœurs s’engagent dans une guerre féroce entre technologies magiques et convictions opposées.

– Gentifié | Saison 2

Jour de la sortie: 10 novembre

Alors que la famille Morales tente d’empêcher l’expulsion de Pop, les cousins ​​​​Chris, Erik et Ana sont aux prises avec de nouveaux défis professionnels et amoureux.

– Aimer avec certitude

Jour de la sortie: 11 novembre

Six couples sont soumis à un nouveau détecteur de mensonges dans cette émission de téléréalité dans laquelle la tromperie coûte de l’argent, et la vérité et la confiance reçoivent une récompense juteuse.

– Mensonges

Jour de la sortie: 15 novembre

Un professeur de littérature accuse un chirurgien renommé de l’avoir violée à un rendez-vous, mais il nie catégoriquement tout ce qu’elle raconte à propos de cette rencontre.

– La reine du flow | Saison 2

Jour de la sortie: 17 novembre

Des années après sa vengeance, Yeimy mène une vie tranquille. Mais tout change avec la sortie de Charly… et son retour à la musique.

– Couper le long de la ligne pointillée

Jour de la sortie: 17 novembre

Lors d’un voyage hors de la ville avec des amis, un dessinateur et sa conscience de tatou réfléchissent à la vie et à l’amour non partagé.

– Suivre les Kardashian | Saison 7

Jour de la sortie: 17 novembre

La famille Kardashian revient pour une nouvelle saison de drames familiaux, avec des révélations surprenantes, de nouveaux projets de carrière et des rencontres bouleversantes.

– Suivre les Kardashian | Saison 8

Jour de la sortie: 17 novembre

Les Kardashian attendent avec impatience l’arrivée du premier bébé de Kim et Kanye. Kylie et Kendall s’efforcent d’être plus indépendantes.

– Cowboy Bebop

Jour de la sortie: 19 novembre

Un groupe éclectique de chasseurs de primes traque les criminels les plus dangereux de la galaxie. Pour le bon prix, ils pourraient même sauver le monde. Série d’action en direct.

– En route pour l’enfer

Jour de la sortie: 19 novembre

Des créatures malfaisantes condamnent différentes personnes à l’enfer, provoquant ainsi l’émergence d’un groupe religieux autour de l’idée de justice divine.

– Un reflet de toi

Jour de la sortie: 19 novembre

La vie prospère d’un peintre commence à vaciller lorsqu’une jeune femme brillante de son passé réapparaît… transformée en un être qui n’est même plus l’ombre de ce qu’elle était.

– Soufflé : Noël

Jour de la sortie: 19 novembre

Cinq candidats reviennent décorer l’atelier de motifs festifs dans ce concours de 10 000 € misant sur Noël et le titre de meilleur souffleur.

– Maîtres de l’Univers : Révélation | Saison 2

Jour de la sortie: 23 novembre

Après qu’une bataille catastrophique ait détruit Eternia, Teela forme une alliance inattendue pour empêcher la fin de l’univers dans cette suite de la célèbre série des années 80.

– Une histoire vraie

Jour de la sortie: 24 novembre

Un arrêt dans la tournée d’un comédien devient une question de vie ou de mort lorsque le lendemain d’une nuit avec son frère menace de détruire tout ce qu’il a accompli.

– Vendre Sunset | Saison 4

Jour de la sortie: 24 novembre

La série de réalités immobilières continue de parcourir les hauts et les bas personnels et professionnels des agents les plus prospères de L. Á., parmi de nouveaux amours, opportunités et défis.

– F est pour la famille | Saison 5

Jour de la sortie: 25 novembre

La comédie animée épicée et nostalgique fait ses adieux avec une cinquième saison pleine de festivités, de rencontres et d’adieux.

– Elfes

Jour de la sortie: 28 novembre

Deux frères en vacances sur une île lointaine découvrent que l’endroit est habité par des gobelins qui sont loin d’être des créatures oniriques : ils sont leur pire cauchemar.

