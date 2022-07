Liste complète des premières d’août 2022 sur Netflix: « Sandman », « Je n’ai jamais » et plus

Malgré la perte d’abonnés causée par les changements de Netflix, la plateforme de streaming continue d’étoffer son catalogue de séries, films, documentaires, anime et autres productions. Pour cette raison, nous vous racontons les premières qu’il a préparées pour août 2022.

Parmi les séries les plus attendues par les utilisateurs du service de streaming figurent «Locke et clé« O »Moi jamais”, tous deux lancent leur troisième saison et promettent de résoudre les mystères laissés par les opus précédents.

Aussi, il atteint NetflixQuelle faute est le karma ?”, un film avec Aislinn Derbez et Renata Notni, et réalisé par Elisa Miller, écrivain, réalisatrice et productrice mexicaine qui a remporté la Palme d’Or à Cannes.

PREMIÈRES NETFLIX EN AOÛT 2022

PREMIÈRE DE LA SÉRIE SUR NETFLIX EN AOÛT 2022

Marchand de sable

Date de sortie : 5 août 2022

: 5 août 2022 Synopsis: Après des années d’isolement, le Dream King se lance dans un voyage à travers les mondes pour récupérer ce qui lui a été volé et restaurer son pouvoir. La série développée par Allan Heinberg est une adaptation de la série comique homonyme, créée par Neil Gaiman et éditée par DC Comics.

Locke & Key – Saison 3

Date de sortie : 10 août 2022

: 10 août 2022 Pour le moment, les frères Locke ignorent le danger, même Tyler a décidé de ne pas utiliser la clé mémoire et d’avoir une vie normale, mais peut-être sera-t-il obligé de l’utiliser dans le prochain opus de la série Netflix, surtout après l’apparition de Frederick Gideon, qui a été convoqué par Eden.

Jamais je n’ai jamais – Saison 3

Date de sortie : 12 août 2022

: 12 août 2022 Que va-t-il arriver à Ben et Aleesa ? La relation entre Devi et Paxton fonctionnera-t-elle? Que va-t-il advenir d’Eleanor, Fabiola et de leurs partenaires respectifs ? Nalini Vishwakumar donnera-t-elle une autre chance à l’amour ? Kamala va-t-elle mettre fin à ses fiançailles imposées et sortir avec le professeur de sa cousine ? Paxton ira-t-il à l’université ? Ben va-t-il essayer de récupérer Devi ?

Café Minamdang (Date de sortie : 1er août 2022)

Il n’y a pas de mariage sans chaos (Date de sortie : 1er août 2022)

Iron Chef : Brésil (Date de sortie : 10 août 2022)

Relooking instantané (Date de sortie : 10 août 2022)

Une famille exemplaire (Date de sortie : 12 août 2022)

Là où il y avait le feu (Date de sortie : 17 août 2022)

Soul (Date de sortie : 19 août 2022)

Échos (Date de sortie : 19 août 2022)

Glow Up – Saison 4 (Date de sortie : 19 août 2022)

Mo (Date de sortie : 24 août 2022)

Ollie est perdu (Date de sortie : 24 août 2022)

Selling The OC (Date de sortie : 24 août 2022)

Atelier Maloof (Date de sortie : 26 août 2022)

course au succès

FILMS EN PREMIÈRE SUR NETFLIX EN AOÛT 2022

Quelle faute est le karma ?

Date de sortie : 3 août 2022

: 3 août 2022 Synopsis: Lorsque sa sœur cadette se fiance au garçon qu’elle aimait à l’adolescence, Sara doit découvrir si sa prétendue malchance est à l’origine de ses malheurs.

Quart de jour

Date de sortie : 12 août 2022

: 12 août 2022 Synopsis: Un tueur de vampires de Los Angeles a une semaine pour obtenir l’argent de l’école et les soins dentaires de sa fille. Gagner sa vie ces jours-ci pourrait vous tuer.

Puisard

Date de sortie : 5 août 2022

: 5 août 2022 Synopsis: Un homme se réveille sans se souvenir de rien. Dirigé par une voix à travers un appareil dans son oreille, il se lance dans une dangereuse mission pour sauver une jeune fille.

Top Gun : Passion and Glory (Date de sortie : 1er août 2022)

L’Ascension des Teenage Mutant Ninja Turtles : Le film (Date de sortie : 5 août 2022)

Chats (Date de sortie : 10 août 2022)

13 : La comédie musicale (Date de sortie : 12 août 2022)

Mes deux vies (Date de sortie : 17 août 2022)

Le scandale (Date de sortie : 25 août 2022)

C’est l’amour (date de sortie : 25 août 2022)

Effervescent Seoul (Date de sortie : 26 août 2022)

Time for me (Date de sortie : 26 août 2022)

J’étais ici (Date de sortie : 31 août 2022)

PREMIÈRES DOCUMENTAIRES EN AOÛT 2022

Fabriqué au Mexique (date de sortie : 3 août 2022)

Les Voleurs : L’histoire vraie du casse du siècle (Date de sortie : 10 août 2022)

Découverte : Volume 2 (Date de sortie : 16 août 2022)

Dans la tête d’un chat (Date de sortie : 18 août 2022)

Je suis un meurtrier – Saison 3 (Date de sortie : 30 août 2022)

L’Amérique contre Amérique (date de sortie : 31 août 2022)

FILMS ET SÉRIES POUR ENFANTS PREMIÈRE EN AOÛT 2022

LEGO Friends : Heartlake City Stories – Mini-série (Date de sortie : 1er août 2022)

Supergiant Robot Brothers (Date de sortie : 4 août 2022)

Barbie la princesse et le roturier (date de sortie : 16 août 2022)

Barbie Fairytopia : La magie de l’arc-en-ciel (Date de sortie : 16 août 2022)

Barbie dans les 12 princesses dansantes (Date de sortie : 16 août 2022)

Barbie : Mariposa et ses amies fées papillons (Date de sortie : 16 août 2022)

Bienvenue à Monster High (Date de sortie : 16 août 2022)

T-Rex Park : The Dinomaster Attack (Date de sortie : 16 août 2022)

He-Man et les Maîtres de l’Univers – Saison 3 (Date de sortie : 18 août 2022)

Le spectacle Cuphead ! Partie 2 (Date de sortie : 19 août 2022)

Angry Birds: Summertime Madness – Saison 3 (Date de sortie : 25 août 2022)

Mighty Express – Saison 7 (Date de sortie : 29 août 2022)

ANIMES QUI SORTENT EN AOÛT 2022