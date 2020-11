Liste complète des gagnants révélée

Les résultats officiels des MTV European Music Awards 2020 ont été dévoilés.

Les BTS ont été les plus grands vainqueurs, remportant quatre des cinq prix pour lesquels ils ont été nominés, dont celui du meilleur groupe pour la troisième année consécutive. « Nous continuerons à travailler dur pour être un groupe qui puisse toucher le cœur des gens et leur donner de l’espoir grâce à la musique », a déclaré RM par la suite.

Parmi les autres gagnants figuraient Cardi B, Lady Gaga, Coldplay, Karol G, Hayley Williams et YUNGBLUD. DJ Khaled a remporté le prix de la meilleure vidéo pour « Popstar » avec Drake.

Consultez la liste complète des gagnants et des nominés ci-dessous.

Meilleure vidéo

Billie Eilish – tout ce que je voulais

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP

DJ Khaled feat. Drake – « Popstar » – GAGNANT

Karol G feat. Nicki Minaj – «Tusa»

Lady Gaga, Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Taylor Swift – « L’homme »

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Meilleur artiste

Dua Lipa

Styles Harry

Justin Bieber

Lady Gaga – GAGNANTE

Miley Cyrus

Le weekend

Meilleure chanson

BTS – « Dynamite » – GAGNANT

DaBaby feat. Roddy Ricch – «Rockstar»

Dua Lipa – « Ne commencez pas maintenant »

Lady Gaga, Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Roddy Ricch – « La boîte »

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Meilleure collaboration

BLACKPINK, Selena Gomez – « Crème glacée »

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – « WAP »

DaBaby feat. Roddy Ricch – «Rockstar»

Justin Bieber feat. Quavo – « Intentions »

Karol G feat. Nicki Minaj – « Tusa » – GAGNANT

Lady Gaga, Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Sam Smith, Demi Lovato – « Je suis prêt »

Meilleur pop

BTS

Dua Lipa

Styles Harry

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix – GAGNANT

Meilleur groupe

5 secondes d’été

BLACKPINK

BTS – GAGNANT

Chloé x Halle

CNCO

Petit mélange

Meilleur nouveau

BENEE

DaBaby

Doja Cat – GAGNANT

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Les plus grands fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS – GAGNANT

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Meilleur latin

Anuel AA

Bad Bunny

J. Balvin

Karol G – GAGNANT

Maluma

Ozuna

Meilleur rock

Coldplay – GAGNANT

Jour vert

Liam Gallagher

Confiture de perles

Apprivoiser Impala

Les tueurs

Meilleur hip hop

Cardi B – GAGNANT

DaBaby

Canard

Eminem

Megan Thee étalon

Roddy Ricch

Travis Scott

Meilleur électronique

Calvin Harris

David Guetta – GAGNANT

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

Les Chainsmokers

Meilleure alternative

ours noir

Brindilles FKA

Hayley Williams – GAGNANT

Mitrailleuse Kelly

Le 1975

vingt et un pilotes

Vidéo pour de bon

Anderson .Paak – « Verrouillage »

David Guetta & Sia – « Aimons »

Demi Lovato – « Je m’aime »

ELLE – « Je ne peux pas respirer » – GAGNANTE

Jorja Smith – « Par tous les moyens »

Lil Baby – « La plus grande image »

Meilleure poussée

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Chat Doja

Géorgie

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Se vautre

YUNGBLUD – GAGNANT

Meilleur live virtuel

BTS BANG BANG CON – The Live – GAGNANT

J Balvin – Expérience en direct derrière les couleurs

Katy Perry @ Tomorrow Land – Autour du monde

Little Mix – Non annulé

Maluma – Papi Juancho en direct

Post Malone – Hommage au Nirvana

