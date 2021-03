Liste complète des allégations contre le gouverneur Andrew Cuomo

Après trois mandats, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, fait maintenant face à des allégations publiques de harcèlement sexuel de la part d’au moins deux de ses anciens collaborateurs.

Les allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail contre Cuomo, 63 ans, viennent du fait qu’il est déjà critiqué pour la réponse de l’État à Covid-19 dans les maisons de retraite. Les procureurs fédéraux enquêtent sur cette question et des législateurs d’État envisagent de déposséder le gouverneur de son pouvoir.

Le dernier scandale remet en question l’avenir du Gouverneur Cuomo, beaucoup appelant à sa démission. Cela marque le point le plus bas des trois années de mandat de Cuomo – et la situation ne fait que s’aggraver.

De quoi le gouverneur Andrew Cuomo a-t-il été accusé?

Les discussions actuelles sur une enquête formelle tournent spécifiquement autour des allégations de harcèlement sexuel faites par deux des anciens employés de Cuomo, mais ce ne sont pas seulement des accusations qui ont été soulevées.

Des allégations font encore surface dans des comptes provenant à la fois de sources d’informations fiables et de médias sociaux.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent des femmes qui ont fait part de leurs histoires d’inconduite sexuelle de la part du Gouverneur Cuomo.

1. Lindsay Boylan, ancienne Sous-Secrétaire au développement économique et Conseillère spéciale du Gouverneur

Allégation: Harcèlement sexuel, y compris les contacts physiques non désirés.

Le dernier scandale a éclaté le 24 février, lorsque Lindsey Boylan, 36 ans, a publié un article sur Medium, accusant Cuomo de harcèlement sexuel pendant qu’elle travaillait pour l’administration du gouverneur.

Boylan, qui se présente actuellement à la présidence de l’arrondissement de Manhattan, a travaillé pour le gouvernement de l’État de 2015 à 2018, une période au cours de laquelle elle dit avoir subi un flux constant d’interactions inconfortables avec le gouverneur.

Boylan affirme qu’en tant que chef de cabinet de l’agence de développement économique de l’État, son patron lui a dit que le gouverneur avait le béguin pour elle. Elle sentait que Cuomo faisait souvent «tout son possible pour toucher [her] sur [her] le bas du dos, les bras et les jambes »et qu’elle avait peur autour de lui.

Lors d’un vol de retour d’un événement organisé dans l’ouest de New York en octobre 2017, Boylan dit que Cuomo lui a suggéré de jouer au strip poker.

Et peu de temps après avoir été promue sous-secrétaire au développement économique et conseillère spéciale du gouverneur en 2018, elle dit qu’il l’a prise par surprise avec un baiser indésirable sur la bouche alors qu’elle quittait une réunion en tête-à-tête dans son bureau de Manhattan.

«Alors que je me levais pour partir et me diriger vers une porte ouverte, il s’est avancé devant moi et m’a embrassé sur les lèvres», a-t-elle écrit. «J’étais sous le choc, mais j’ai continué à marcher.

Boylan avait accusé Cuomo pour la première fois publiquement en décembre 2020, mais n’avait pas fourni de détails spécifiques à l’époque.

2. Charlotte Bennett, ancienne assistante exécutive et conseillère en politique sanitaire du gouverneur Cuomo

Allégation: Harcèlement sexuel

Le jour même où Boylan a publié son histoire sur Medium, Charlotte Bennett l’a partagée sur Twitter avec une déclaration de solidarité en tant qu’autre ancien assistant de Cuomo.

Puis, le 27 février, elle a partagé sa propre expérience dans un article publié dans le New York Times.

Bennet, 25 ans, affirme que Cuomo l’a interrogée sur sa vie sexuelle, notamment si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés. Elle a également partagé les détails d’une conversation qui a eu lieu alors que les deux étaient seuls dans son bureau du Capitole de l’État, au cours de laquelle Cuomo a demandé si elle pensait que l’âge faisait une différence dans les relations amoureuses.

«J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé», a déclaré Bennett. «Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et je pensais que c’était la fin de mon travail.»

Bennett a déclaré qu’elle avait signalé cela au chef de cabinet de Cuomo et avait été mutée à un autre poste.

Le lendemain du jour où Bennet a présenté ses propres allégations, Boylan a publiquement appelé Cuomo à démissionner.

3. Beth Cefalu, journaliste locale

Allégation: Aucun n’a été fait par Cefalu elle-même, mais d’autres ont déclaré avoir été harcelés sexuellement en son nom.

Au milieu de la controverse autour des accusations portées par Boylan et Bennet, le journaliste Matt Bennet a partagé une vidéo de Cuomo à la Foire de l’État de New York 2016, disant qu’il était, « juste en repensant à cette époque, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a traqué une nouvelle locale. journaliste pour «manger la saucisse entière». »

Non seulement les accusations de harcèlement sexuel ou d’autres inconduites ne devraient pas être considérées comme probables, mais il devrait rester le droit de la victime présumée de choisir de faire ou non de telles allégations.

De son côté, Cefalu nie se sentir harcelée et l’a affirmé dans un communiqué qu’elle a partagé sur Twitter.

4. Anna Ruch, une autre invitée à un mariage à New York

Allégation: Harcèlement sexuel

Le 1er mars, le New York Times a rapporté qu’Anna Ruch, 33 ans, avait rencontré Cuomo pour la première et la seule fois alors qu’elles étaient toutes les deux invitées à une réception de mariage en septembre 2019 à Manhattan. Bien qu’elle n’ait pas été employée, son expérience présente une similitude frappante avec celles racontées par Boylan et Bennet.

Ruch affirme que pendant que les deux parlaient, le gouverneur a posé sa main sur son «bas du dos nu», puis lui a dit qu’elle semblait «agressive» quand elle l’a enlevé, pour ensuite placer ses mains sur ses joues et lui demander s’il pouvait embrasser sa.

«J’étais tellement confus, choqué et embarrassé», a déclaré Ruch. « J’ai détourné la tête et je n’ai pas eu de mots à ce moment-là. »

Réponse de Cuomo aux allégations

Mercredi 24 février 2021

Le bureau du gouverneur a publié la déclaration publique suivante après que l’article de Boylan soit devenu viral le 24 février: « Comme nous l’avons déjà dit, les allégations de comportement inapproprié de Mme Boylan sont tout simplement fausses. »

Plus précisément, en répondant à l’affirmation selon laquelle il lui avait demandé de jouer au strip poker pendant un vol, le gouverneur a déclaré: « Nous étions sur chacun de ces vols d’octobre et cette conversation n’a pas eu lieu. »

Samedi 27 février 2021

À la suite des accusations publiques de Bennett, Cuomo a publié une deuxième déclaration. Il a commencé par dire que si Bennett «a parfaitement le droit de s’exprimer», il a fermement nié tout acte répréhensible de sa part.

«Je n’ai jamais fait des avances envers Mme Bennett et je n’ai jamais eu l’intention d’agir d’une manière inappropriée. La dernière chose que j’aurais jamais voulu était de lui faire ressentir l’une des choses qui sont rapportées.

« Bien que cela ne soit nullement requis par la loi », poursuit le communiqué, « le gouverneur a demandé un examen indépendant et tout le personnel coopérera dans cette entreprise. L’ancienne juge fédérale Barbara Jones dirigera l’examen. »

Dimanche 28 février 2021

La journée a commencé avec de nombreuses voix éminentes, notamment le maire de New York, Bill de Blasio et la membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, soulevant des inquiétudes quant à la capacité du juge Jones à rester impartial en raison d’un conflit d’intérêts potentiel en tant qu’ancien collègue de Steven Cohen, un ancien Cuomo. aide et confidente proche.

Le bureau de Cuomo a d’abord pivoté avec une proposition visant à ce que le procureur général de l’État Letitia « Tish » James et la juge de la Cour d’appel de l’État Janet DiFiore nomment conjointement l’enquêteur principal.

«Le bureau du gouverneur souhaite qu’un examen des allégations de harcèlement sexuel formulées contre le gouverneur se fasse d’une manière irréprochable», a écrit l’avocate spéciale et conseillère principale Beth Garvey. «Nous avions sélectionné l’ancienne juge fédérale Barbara Jones, avec un bilan remarquable pour qualifications et intégrité, mais nous voulons éviter même la perception d’un manque d’indépendance ou d’une inférence de la politique.

<< En conséquence, nous avons demandé au procureur général de l'État de New York et au juge en chef de la Cour d'appel de sélectionner conjointement un avocat indépendant et qualifié exerçant dans le secteur privé sans affiliation politique pour procéder à un examen approfondi de la question et publier un rapport public. Le produit du travail sera uniquement contrôlé par cet avocat indépendant personnellement choisi par le procureur général et le juge en chef. "

«Bien que j’aie un profond respect pour le juge en chef DiFiore, je suis le procureur général dûment élu et il est de ma responsabilité d’accomplir cette tâche, conformément à la loi exécutive», a déclaré le procureur général James. « Le gouverneur doit fournir ce renvoi afin qu’une enquête indépendante avec pouvoir d’assignation puisse être menée. »

Cette option a également été accueillie avec scepticisme en raison du statut de DiFiore en tant que personne nommée par Cuomo à la cour. Le bureau de Cuomo a cédé plus tard dans la journée, accordant à James un contrôle total sur l’enquête.

Peu de temps après, Cuomo a publié une autre déclaration, cette fois semblant prendre un ton plus réfléchi.

« Je comprends maintenant que mes interactions ont peut-être été insensibles ou trop personnelles et que certains de mes commentaires, compte tenu de ma position, ont fait ressentir aux autres des choses que je n’avais jamais prévues. Je reconnais que certaines des choses que j’ai dites ont été interprétées à tort comme un flirt indésirable . Dans la mesure où quelqu’un a ressenti cela, je suis vraiment désolé pour cela », a déclaré sa déclaration.

« Pour être clair, je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée et je n’ai jamais fait de proposition à personne et je n’ai jamais eu l’intention de mettre qui que ce soit mal à l’aise », a poursuivi Cuomo, « mais ce sont des allégations auxquelles les New-Yorkais méritent des réponses. C’est pourquoi j’ai demandé un extérieur indépendant. examen qui examine ces allégations. «

Et les maisons de retraite médicalisées?

Le Gouverneur Cuomo est également confronté à de graves allégations selon lesquelles son administration a retenu des informations sur le nombre de décès dans les maisons de retraite liés à Covid-19.

La controverse a été révélée plus tôt ce mois-ci lorsque l’une de ses principales assistantes, Melissa DeRosa, a admis avoir retenu des données dans ce qu’elle croyait être une conférence téléphonique privée.

Le maire de Blasio a demandé des enquêtes indépendantes sur les décès des maisons de retraite et les allégations de harcèlement sexuel.

« Les New-Yorkais ont vu des récits détaillés et documentés de harcèlement sexuel, de multiples cas d’intimidation et la rétention avouée d’informations sur la mort de plus de 15 000 personnes », a déclaré M. de Blasio, un démocrate, dans un communiqué qu’il a partagé sur Twitter.

«Des questions de cette ampleur ne peuvent pas passer au-dessus de la tête des New-Yorkais alors que nous combattons une pandémie et une crise économique», a-t-il déclaré. «Ce qui doit maintenant se passer est clair.»

Alors que de nouveaux détails et allégations continuent d’apparaître et que les enquêtes s’approfondissent, l’avenir de Cuomo en tant que gouverneur de New York est en jeu.

