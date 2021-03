L’ISS vient de jeter 2,9 tonnes de vieilles batteries – l’atmosphère devrait brûler la cargaison dans quelques années

Au cours de cette semaine, la NASA a envoyé un ordre particulier aux astronautes de la Station spatiale internationale: libérer une charge de déchets spatiaux, le plus gros jamais abandonné. Près de trois tonnes de vieilles piles sont tombées et graviront autour de la Terre pendant plusieurs années avant de finalement brûler dans l’atmosphère.





C’est le plus gros objet qui a été jeté de la Station spatiale internationale, selon la NASA. La palette avec la charge s’est détachée après le remplacement des batteries de la Station spatiale internationale au cours de cette dernière année. Un cargo commandé par l’Agence spatiale japonaise est arrivé en mai 2020 avec six nouveaux batteries lithium-ion qui ont remplacé les anciennes.

Le navire ravitailleur japonais a livré de 2017 à 2020 un total de quatre cargaisons totalisant 24 unités de stockage d’énergie. Précédemment la Station spatiale internationale a été alimentée par 48 batteries nickel-hydrogène.

Le processus de remplacement des batteries ont été produites en dehors de la Station spatiale internationale. Lorsque le cargo HTV est arrivé, le bras robotique l’a capturé et les astronautes sont sortis chercher des batteries et ancrer les anciennes. Plus tard, le cargo est revenu sur Terre et s’est fondu dans l’atmosphère, jetant les restes au-dessus de l’océan Pacifique.

Cependant, le dernier chargement étant à court de cargo HTV, l’attraction gravitationnelle déplacera progressivement la palette jusqu’à ce qu’elle pénètre dans l’atmosphère. La NASA s’attend à ce que cela se produise dans deux à quatre ans. Chargé avec des batteries nickel-hydrogène, la palette pèse environ 2,9 tonnes.

Jonque spatiale vs. exploration de l’espace

La jonque spatiale est l’un des problèmes qui génère le plus de bruit dans l’exploration spatiale. De nombreux satellites finissent par être abandonnés et en orbite autour de l’atmosphère terrestre jusqu’à ce qu’ils soient brûlés par celle-ci. Cependant, pendant qu’ils sont encore là-haut, ils peuvent entrer en collision avec d’autres navires ou satellites, ainsi que rendre l’observation astronomique difficile.

Au cours des dernières années plusieurs initiatives ont vu le jour pour capturer les débris spatiaux, les détruire ou prolonger la durée de vie des satellites afin qu’ils ne soient pas rejetés si tôt. Bien sûr, le grand nombre de satellites qui même dans leur vie utile peuvent être gênants, comme ceux de Starlink, est également préoccupant.

Via | Espacer

Plus d’informations | POT