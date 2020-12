L’ISRO lance avec succès son 42e satellite de communication à bord de la fusée PSLV

Tech2 News Staff18 déc.2020 09:58:24 IST

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès son 42e satellite de communication CMS-01 jeudi à 15 h 41 IST. Il a décollé dans le ciel nuageux de la deuxième rampe de lancement (SLP) du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota. Initialement planifié pour lancer le 8 décembre et à nouveau jusqu’au 14 décembre, il a été repoussé en raison du mauvais temps et de la possibilité d’ouragans. Le satellite CMS-01 sera le premier d’une nouvelle série de satellites de communication que l’France lancera après les séries GSAT et INSAT.

Il s’agit du deuxième lancement d’ISRO dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Le 7 novembre, l’ISRO avait lancé le PSLV C49 qui avait livré 10 satellites. Cela comprenait EOS-01, un satellite d’observation de la Terre qui fournira un soutien à l’agriculture, à la foresterie et à la gestion des catastrophes.

La charge utile: CMS-01

CMS-01 est le 42e satellite de communication de l’France et pèse environ 1 410 kg. Il remplacera le satellite vieillissant GSAT-12, lancé le 15 juillet 2011 et censé servir pendant sept ans. Cependant, il a fini par servir une vie de mission de neuf ans. Le CMS-01 fournira des services de télécommunications dans la bande C étendue du spectre de fréquences. Dans un communiqué, l’ISRO a déclaré que la couverture de la bande C étendue inclurait le continent indien, les îles Andaman-Nicobar et Lakshadweep. Vingt minutes après le début du vol, il sera placé sur l’orbite géostationnaire (GEO) à une inclinaison de 83 °.

La durée de vie prévue de la mission de ce vaisseau spatial est censée être de sept ans ou plus.

Selon l’IANS, le président de l’ISRO K. Sivan avait précédemment déclaré que le lancement de la fusée PSLV-C50 serait suivi du lancement du nouveau véhicule de lancement de petit satellite (SSLV) transportant le satellite d’observation de la Terre (EOS-02) et le lancement de satellites géosynchrones. Véhicule-F10 (GSLV) transportant l’EOS-3. Les autres satellites indiens prêts à être lancés sont GISAT et Microsat-2A.

La fusée PSLV-C50

Le véhicule de lancement de satellites polaires (PSLV) est le cheval de bataille de l’ISRO. Ce sera le 22e vol de la fusée PSLV en configuration «XL» et le 52e vol PSLV. L’ISRO a ajouté qu’il s’agirait de la 77e mission de lanceur de SDSC, SHAR.

Le PSLV mesure 44 mètres de haut et comporte quatre étages avec six moteurs d’appoint à sangle sur le premier étage, ce qui lui donne une poussée plus élevée pendant les moments de vol initiaux. ISRO a développé et utilisé différentes variantes de PSLV, y compris celles avec deux ou quatre moteurs strap-on, ou la variante Core Alone sans aucun moteur strap-on. Comme le PSLV n’est pas une fusée réutilisable, le premier étage ne sera pas récupéré et il s’écrasera dans l’océan Indien.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂