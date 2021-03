L’ISRO conclut un partenariat avec l’IIST pour faire progresser la recherche spatiale similaire au modèle NASA-JPL-Caltech

30 mars 2021 11:08:58 IST

L’ISRO se lance dans une mission d’un autre type en emmenant l’Institut indien des sciences et technologies spatiales (IIST) sur une orbite de recherche futuriste beaucoup plus élevée. L’agence spatiale basée à Bengaluru conclut un partenariat avec l’IIST – quelque chose de similaire au modèle JPL-Caltech aux États-Unis. Le JPL (Jet Propulsion Laboratory) est financé par le gouvernement fédéral par l’agence spatiale américaine NASA et géré par Caltech (California Institute of Technology). Pour coordonner les activités de recherche conjointes entre les centres ISRO et l’IIST, à l’instar du modèle Caltech-JPL, un cadre dédié a été mis en place, avec un bureau du programme de renforcement des capacités (CBPO) situé au siège de l’ISRO ici comme point focal.

Un groupe de recherche spatiale avancée a été créé pour identifier les projets de recherche axés sur les applications importants pour les centres ISRO et correspondant aux intérêts des professeurs de l’IIST.

Un comité de supervision habilité a été constitué pour examiner et approuver les propositions.

Le directeur du CBPO, PV Venkitakrishnan, a déclaré à PTI que dans le cadre de cette initiative, «des projets très avancés, totalement nouveaux et futuristes» – rien de ce qui a été fait par l’ISRO – ne serait repris.

«28 à 30 projets ont été identifiés», a-t-il déclaré.

C’est un mélange de projets de deux ans, trois-cinq ans et sept ans qui seraient poursuivis par les professeurs de l’IIST.

Selon lui, l’IIST basé à Thiruvananthapuram, une institution autonome relevant du département de l’espace et une «université réputée», est similaire à Caltech.

Interrogé sur le délai dans lequel il s’attend à ce que le partenariat atteigne le niveau JPL-Caltech, Venkitakrishnan a déclaré: «Nous attendons d’ici huit à dix ans. Telle est notre ambition, notre objectif ».

Il a été noté que le JPL de la NASA, fondé par la faculté de Caltech, est le principal centre d’exploration robotique du système solaire.

Il mène également des missions d’orbite terrestre et d’astronomie.

La main-d’œuvre de JPL comprend une population diversifiée de scientifiques, d’ingénieurs, de technologues, de développeurs, de communicateurs, de concepteurs, d’experts en sécurité et d’administrateurs d’entreprise.

Venkitakrishnan a déclaré que grâce au programme de bourses postdoctorales proposé par l’IIST, l’ISRO souhaite attirer les talents vers la recherche spatiale.

Il a également déclaré que le gouvernement de l’Union avait été prié d’accorder le statut d ‘«Institut d’importance nationale» à l’IIST.

Une fois approuvés, divers centres ISRO deviendraient des centres d’apprentissage constituants, permettant à l’IIST d’avoir un plus large hors campus, a-t-il déclaré.

.

