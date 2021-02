L’iSpace chinois n’arrive pas à atteindre l’orbite lors de sa deuxième tentative de lancement

La première entreprise privée chinoise à atteindre l’orbite a échoué lundi (1er février) lors de sa deuxième tentative d’aller dans l’espace.

La fusée Hyperbola-1 à quatre étages d’iSpace a échoué après le décollage en tentant de transporter le satellite Fangzhou-2 (Ark-2) de la taille d’un cubesat dans l’espace, qui ne l’a jamais fait non plus.

Les rapports des médias indiquent que la tentative de lancement a eu lieu vers 16h15 heure locale (3h15 HNE; 8h15 GMT) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi, qui couvre le nord et le nord-est de la Chine.

En relation: Les startups chinoises OneSpace et iSpace réussissent avec des lancements suborbitaux

Panne du lanceur iSpace Hyperbola-1. (Crédit d’image: iSpace)

« La fusée a volé anormalement et la mission de lancement a échoué. Les raisons spécifiques sont en cours d’analyse et d’enquêtes supplémentaires », a déclaré Xinhua, une source médiatique d’État chinoise, dans un court reportage sur l’échec, que 45secondes.fr a traduit automatiquement à l’aide de Google du chinois vers l’anglais. .

Les images des médias sociaux semblent montrer des problèmes avec la fusée, a déclaré NASASpaceflight.com dans un rapport.

« Les images disponibles du lancement montrent le véhicule en difficulté après avoir quitté le complexe de lancement », a écrit le site d’information. « À l’époque de MaxQ [maximum air pressure upon the rocket during flight], la fumée est [seen] venant de la partie frontale du lanceur qui s’est désintégrée quelques secondes plus tard, avec des débris pleuvant sur le paysage désertique autour du site de lancement. «

Eh bien, celui-ci n’est clairement pas allé dans la bonne direction juste après le lancement … Les LSP privés chinois sont difficiles à atteindre et au-delà, mais apparemment tout aussi difficiles à mettre en orbite. (Https: // t .co / RduRvgBOJi) pic.twitter.com/3Q50PuMtcH1 février 2021

La société chinoise iSpace, également connue sous le nom de Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (une société totalement différente de la startup lunaire japonaise ispace) est devenue la première entreprise privée chinoise à atteindre l’orbite le 25 juillet 2019. Le premier lancement a également utilisé une fusée Hyperbola-1 , transportant un satellite radio amateur, une charge utile de vérification technologique pour la télévision centrale de Chine et trois petites charges utiles sur l’étage supérieur dans l’espace.

« Les images des première et deuxième fusées Hyperbola-1 suggèrent des changements significatifs dans la conception entre les deux lancements », a déclaré SpaceNews dans un rapport médiatique. La fusée comprend trois étages solides et un quatrième étage avec du carburant propulseur liquide.

iSpace est un nom de premier plan dans l’industrie spatiale privée chinoise, ayant levé 173 millions de dollars en financement de série B pour la ligne de fusées Hyperbola. Il prévoyait également une introduction en bourse à partir du 12 janvier, a ajouté SpaceNews, alors que la société crée une autre fusée appelée Hyberbola-2 qui pourrait entrer en essais en vol plus tard cette année.

Le gouvernement chinois a autorisé les lancements et les petits satellites à s’ouvrir au capital privé en 2014, ce qui a conduit à l’émergence de plusieurs sociétés spatiales commerciales – généralement dirigées par d’anciens employés des entités publiques et militaires qui constituent la plupart des activités de lancement de la Chine, rapportent les médias. de SpaceNews a déclaré. Les entreprises chinoises prévoyant des lancements plus tard cette année incluent Galactic Energy, OneSpace et Deep Blue Aerospace, Landspace se préparant également pour un éventuel premier vol.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.