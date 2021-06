L’isolement de Covid fait grandir la myopie des enfants

Attention, parents et tuteurs : l’isolement social des enfants dû à la nouvelle pandémie de coronavirus a eu comme l’une des conséquences l’augmentation de la myopie infantile. Des études récentes de différentes universités en Chine, au Canada et en Amérique latine s’accordent pour dire que la principale raison de la croissance de cette maladie oculaire au cours de la dernière année était le manque de soleil, selon un article du journal espagnol. le pays.

Carolina Picotti, MD, ophtalmologiste pédiatrique et auteur d’une étude récemment publiée dans la revue La Lancette, explique au téléphone que les rayons du soleil libèrent de la dopamine dans la rétine, et cette substance empêche le globe oculaire de s’allonger, ce qui entraîne une myopie. « Si les enfants ne sortent pas à l’air libre et ne reçoivent pas la lumière du soleil, leur corps ne génère pas ce neurotransmetteur et la maladie se déclenche », explique le chercheur argentin. Et il ajoute : « Aucune lumière artificielle ne peut remplacer les rayons du soleil dans la génération de dopamine. »

Selon Picotti, les conclusions des travaux, auxquels ont participé plus de 16 ophtalmologistes de toutes les régions du pays sud-américain, montrent que la myopie des participants, âgés de 5 à 18 ans, a augmenté en moyenne de 40 % entre 2019 et 2020, l’année où ils ont été piégés chez eux à cause du confinement. « Le pourcentage d’augmentation de la myopie n’est pas seulement très élevé, il confirme également l’hypothèse que des facteurs environnementaux, et pas seulement des facteurs génétiques, peuvent intensifier ou atténuer cette maladie. »

Picotti insiste sur le fait que dans des circonstances normales, l’évolution de la myopie chez les enfants et les adolescents est opposée à ce qui a été observé l’année du confinement : « Au fur et à mesure que le temps passe et que l’enfant grandit, le pourcentage de progression devrait diminuer. Dans ce cas, c’est l’inverse qui s’est produit : les enfants ont grandi et la maladie a décollé ». Cette augmentation des problèmes de focalisation en vision de loin, qui se répète dans diverses régions du monde, est très préoccupante quand on sait que l’Organisation mondiale de la santé a récemment estimé qu’en 2050 la moitié de la population mondiale sera myope.

David Musch, professeur au Département d’ophtalmologie et de sciences visuelles de l’Université du Michigan, est d’accord avec Picotti. Musch affirme dans un e-mail que l’étude qu’il a co-écrit, publiée il y a quelques mois dans la revue médicale JAMA Network, confirme que les enfants en Chine ont connu une augmentation drastique de leur myopie pendant les mois de confinement.

Il explique que l’étude a comparé les niveaux de myopie de plus de 100 000 élèves du primaire dans la ville de Shandong entre 2015 et 2020. « Nous nous sommes demandé si la réduction de l’exposition à la lumière extérieure et naturelle résultant du confinement strict entre janvier et mai de l’année dernière, cela ont affecté la myopie des mineurs ». La réponse a été écrasante : la myopie a été trouvée à un pourcentage plus élevé dans les évaluations 2020 par rapport aux enquêtes annuelles précédentes.

Les enfants de six à huit ans étaient les plus touchés. Musch dit que l’augmentation vertigineuse de la myopie peut avoir des conséquences plus graves pour la santé visuelle des gens à mesure qu’ils grandissent. « Certains développeront à l’avenir des complications menaçant la vision de la myopie, telles que la cataracte, le glaucome et le décollement de la rétine. »

Une étude au Canada, dirigée par la chercheuse Sarah A. Moore et publiée à la fin de l’année dernière, a révélé que dans les mois les plus difficiles du confinement, les enfants passaient en moyenne plus de cinq heures par jour à des activités de loisirs devant les écrans, en plus de temps déjà consacré aux devoirs et aux cours en ligne.